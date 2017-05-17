KMT黨主席末場政見會 6候選人提策贏回執政權

最後一場國民黨黨主席選舉政見發表會，今天在新竹縣竹北市民眾活動中心登場，6名候選人都卯足全力強調黨的團結，打破黨內互鬥，炮口一致對外，才能重新贏回執政權。（記者廖雪茹攝）

2017-05-17 12:31

〔記者廖雪茹／新竹報導〕最後一場國民黨黨主席選舉政見發表會，今天在新竹縣竹北市民眾活動中心登場，吸引近700名黨員聆聽；6名候選人都卯足全力爭取支持，強調黨要團結，領導人無私奉獻，打破黨內互鬥，炮口一致對外，才可能重新贏回執政權。

爭取連任的洪秀柱一上台炮口對向蔡政府，她說，中國大陸現在正舉辦國際合作高峰論壇，台灣本可站巨人肩膀上，趁勢而起，但現在民進黨政府不僅製造仇恨，還要做井底之蛙。團結不是利益交換、資源分配，而要靠理念。她並強調，「九二共識」就是兩岸追求未來的統一，兩岸共同簽訂和平協議。

第二個上台的詹啟賢表示，除細數民進黨的不好，應該要問「為何國民黨民調上不來？」重點是要改變觀念—換腦袋，只有選出和以前不一樣的黨主席，推出新做法，才能重振士氣；其次是要強身，把失聯的黨員找回來，還要吸引年輕人加入，改變體質；最後是固本，立足台灣才能放眼中國。

吳敦義強調，國民黨要團結，不團結連制衝的力量都沒有。分析選舉經驗，要重返執政需要幾個因素，第一、執政黨失敗政策，第二、國民黨團結起來，第三、慎選領頭羊；他並細數行政院長2年半期間，不僅經濟成長，競爭力提升，調整軍公教薪水和基本工資，終極目標是在2020年能夠撥亂反正。

韓國瑜炮火一開，細數過去民進黨新潮流系如何追殺、抹黑他，在他遭受迫害時，未見國民黨挺身而出，反觀民進黨卻是全力支援同志，他感觸很深「我們的黨出了問題，非改造不可」，組織要改造、論述要深化、人才要培養、對人民要更謙虛。團結都未必勝選，再分裂將「必死無疑」。

郝龍斌則大力抨擊蔡政府的前膽基礎建設計畫，他說，並不反對前膽，但應該用在民生改革，幫助年輕人，但民進黨卻用在利益的分配，所以他發起網路聯署要求退回重編，還有不公不義的年金改革，立法院黨團將無限期杯葛民進黨所有的政策。若他當選黨主席，半年內將推動地方黨部主委直選。

最後上台的潘維剛則強調以正能量來競選黨主席，並細數多年從事保護婦女的工作及推動相關法案的從政成績；她砲轟蔡政府快把台灣搞垮，粗暴的年金改革、蠻橫的一例一休、重創的兩岸關係及債留子孫的前膽計畫；她強調國民黨要有反省的能力，黨務要維新，要給人民期待，才能贏得民心。