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北市「設計之都」招牌挨批 文化局澄清有示範作用

2017-05-17  12:55

〔記者郭安家／台北報導〕斥資10億元的台北世界設計之都，被譏諷有感設計只有垃圾桶、變電箱，當中還有一項執行4年的子計畫「台北街區設計活動」，已在台北街頭設計100面長1.2公尺、寬1公尺的小招牌。不過，台北市議員王鴻薇發現，有些小招牌與舊招牌幾乎一模一樣並列在店家門口，有些卻隱藏於舊招牌、騎樓之中，小到如「大海撒鹽全然不見」，文藝青年要看這些小招牌，恐怕成尋寶遊戲，她質疑計畫成效有限、恐浪費錢又做白工。

文化局文創發展科長吳俊銘解釋，台北市廣告物管理自治條例規定，小型免申請執照的招牌有此長寬規定，所以這些小招牌被限制住，得在小框框內做設計，但他認為這是街景改造計畫很重要一環，提供更優化通用設計，未來會繼續做，但朝向街區設計；他比喻這就像「客廳一朵花」擴散改變環境。

台北街區遇見設計活動標案，2013、2014年郝市府時代皆由水悅設計得標，2年設計費169萬元，承包48面招牌、平均每面花費3萬多元；2015、2016年柯市府時代則由築點設計得標，設計費則增為261萬元，已承包52面招牌，每面平均設計費暴增為5萬元。

在記者會上得知得標廠商有水悅設計，王鴻薇也傻眼說，「變電箱就是水悅設計，台灣這麼多設計師，為什麼一直是他們？」

設計之都目前有100面招牌，光在南港區中南街就有7面，王鴻薇指出，有店家小招牌與自家舊招牌一模一樣，或設置在騎樓內、被舊招牌擋住，成效有限，要走到招牌下面才看得到，「文藝青年是否要按圖索驥很辛苦才能找到小招牌」；她說，錢花在刀口上，花錢要有成效。

台北市廣告物美學飽受各界討論，吳俊銘坦言，設計之都活動只能做小招牌，沒能力拆除大招牌，「但希望從改變人心開始，希望漂亮東西、美麗東西感動商家，讓商家願意配合我們」。

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  • 北市中南街的設計之都小招牌（圖左下方），遭民代批評設計不當，隱身舊招牌中不易找尋。（圖：王鴻薇研究室提供）

    北市中南街的設計之都小招牌（圖左下方），遭民代批評設計不當，隱身舊招牌中不易找尋。（圖：王鴻薇研究室提供）

  • 北市中南街的設計之都小招牌（圖前方紅色處）設計不佳，民代質疑成效不佳又浪費錢。（圖：王鴻薇研究室提供）

    北市中南街的設計之都小招牌（圖前方紅色處）設計不佳，民代質疑成效不佳又浪費錢。（圖：王鴻薇研究室提供）

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