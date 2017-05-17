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李進勇施政報告：9月成立電業公司 全面發展綠能

2017-05-17  12:19

〔記者林國賢／雲林報導〕雲林縣議會定期大會今由縣長李進勇施政總報告，李進勇表示今年9月將成立雲林縣電業公司，積極推動綠能，帶動就業機會與潔淨能源，並達到綠電自產自銷目標。

李進勇說，縣府去年10月與台中市政府簽署「雲中合作備忘錄」，合作發展觀光旅遊、農產行銷、食品安全及產業經濟，創造區域共榮。

另雲林縣是農業大縣，今年1月「雲林溝壩有機農業園區」開園耕種，打造有機無毒的農業，並建立金綠標章，打造呷安全找雲林的品牌形象，未來會持續開發多元產銷平台，提高產品附加價值。

針對縣長李進勇施政報告，包括縣議員林聖爵、蔡東富等多位議員認為未提及垃圾、底渣問題，並不滿意。

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  • 李進勇表示今年9月將成立雲林縣電業公司，積極推動綠能。（資料照，記者廖淑玲攝）

    李進勇表示今年9月將成立雲林縣電業公司，積極推動綠能。（資料照，記者廖淑玲攝）

  • 雲縣長李進勇施政報告全力推動綠電、提升農業經濟價值。（記者林國賢攝）

    雲縣長李進勇施政報告全力推動綠電、提升農業經濟價值。（記者林國賢攝）

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