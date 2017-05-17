為前瞻提亮點 藍黨團：因預知結果沒提版本

2017-05-17 12:15

〔記者鄭鴻達／台北報導〕前瞻計畫戰火方興未艾，立法院國民黨團再發攻勢，表示黨團早已準備草案，包含「減少舉債」等五大特色，以及「敢生、敢吃、敢住、夠前瞻」四大亮點，沒提版本是因在過程中即已預知結果，民進黨對年限、金額、項目都不給動，若加入版本等於是背書。

國民黨團首席副書記長林為洲、立委江啟臣、李彥秀、蔣萬安及王惠美，召開「人民心目中的前瞻」記者會，提出黨團各委員前瞻草案版本，包括減少舉債、公平合理、帶動國內經濟、設立監督、事後浪費究責機制五大特色，以及讓民眾敢吃、敢生、敢住、夠前瞻四大量點。

林為洲表示，黨團各委員版本準備很充足，後來無法進入實質逐條審查，連版本都沒提，就是因預知結果，從公聽會開始的過程，民進黨團對金額、項目及年限都不給動，最後也原封不動出委員會，侵犯立法院及個別立委職權，且若他們加入版本等於是背書。

江啟臣表示，逾8成民眾不知前瞻內容為何，6成民眾認為應退回重擬，在處理過程中無法感受執政黨願意給調整的空間，且小英跟行政院到處開完支票後才送到立法院要通過，如此才必須阻擋，因此他們寧願被抹黑是阻擋建設，也不能讓不公不義的經費通過。

李彥秀指出，國家發展委員會說前瞻是要增加國家總體經濟，但計畫中看不到產業升級，民進黨應交代清楚創造的就業機會及產值，且若有替代方案不可行，應送回立法院而非行政院重審，否則將成空白支票，前瞻的通過宛如一例一休再現，也讓民進黨宛若父子騎驢。

蔣萬安說，條例已出委並進入一個月的協商期，盼各界盡量給黨團意見，讓他們在協商時能提出，也盼執政黨勿一意孤行，因8800億元預算只是特別預算，若在加上基金、公務預算及自籌款高達1.5兆元，且軌道項目集中特定縣市，後續營運恐造成地方財政負擔。