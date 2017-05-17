洪秀柱鼓勵與中簽和平協議 慘遭網友電爆...

2017-05-17 13:01

〔即時新聞／綜合報導〕媒體報導，尋求連任的國民黨主席候選人洪秀柱，今於新竹政見會上，鼓勵兩岸簽訂和平協議，並稱不做怎知不可以，引起批踢踢八卦板網友不滿。

綜合媒體報導，洪秀柱今出席最後一場政見會時說，九二共識包括一中各表，以及追求兩岸共同未來的統一，需與中國慢慢談，想辦法走出條路來，鼓勵雙方簽訂和平協議，「不做，怎麼知道不可以」。

網友表示，「簽了要幹嗎？」、「做了如果不可以，可以反悔？中共會理你才有鬼」、「看看西藏，再看看香港，根本就是來害台灣的」、「南韓簽FTA，對岸因薩德還不是翻臉」。

另有人淡定地說，「照這個邏輯，台灣可以宣佈獨立，不做怎麼知道不可以」；還有人調侃，「可是統一之後，你們蔣公就要被丟去垃圾桶了耶」、「可惜的是KMT沒資格做」。