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傳承「虎斑」傳統 海陸數位迷彩服亮相

海軍陸戰隊數位迷彩野戰服亮相。（記者涂鉅旻攝）

2017-05-17  11:55

〔記者涂鉅旻／台北報導〕為海軍陸戰隊象徵的「虎斑迷彩」野戰服，一度因數位迷彩換裝，差點走入歷史，經退伍官兵大力爭取，才挽留此傳統。對此，國防部宣布，首批新式數位虎斑迷彩野戰服，經過海岸、城鎮、叢林等各類作戰場景實施綜合評估後，將先行撥補給進訓基地部隊驗證使用，今年漢光演習，將有一個營的部隊全員換裝，陸戰隊9000名官兵將在明年元旦換裝完畢。

陸戰隊9000名官兵明年元旦換裝完畢

海軍陸戰隊指揮部參謀長劉豫屏表示，海軍陸戰隊現今穿著的戰鬥服自1979年穿著至今，不過，現今歐美大部分國家，以及我國陸軍野戰服裝均已結合相關科技，研發新式數位迷彩服，為滿足海陸野戰偽裝隱蔽需求，已進行海陸數位迷彩研發、換裝工作。

雖海陸虎斑數位迷彩服，和現今野戰服外觀差異不大，但劉豫屏指出，新式服裝經過人眼觀測、電腦偽裝數值計算、綜合評估等測評後，去年12月餘高雄左營海灘等地進行相關作，其偽裝效能比現今迷彩服優33％以上。

至於該案總預算，劉豫屏表示，海陸約有9000餘名官兵，預算公告金額約4900餘萬元，每人每套約2952元，新服裝材質比舊款更耐磨、透氣、輕便，和1979年研製的服裝是「天壤之別」。海軍陸戰隊將在明年元旦換裝完成。

海軍陸戰隊數位迷彩野戰服亮相。（記者涂鉅旻攝）

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