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北農人事向張派輸誠？ 柯：陳景峻全權負責

2017-05-17  12:03

〔記者沈佩瑤／台北報導〕本報今獨家報導，民進黨市議員許家蓓發現，北市府上個月竟悄悄同意北農公司，將董事陳益宗的兒媳安插回公司，質疑柯市府為奪回北農人事權，向張家示好輸誠，柯文哲今大打太極說，自己不知道，北農人事是由副市長陳景峻全權負責。

前雲林縣長張榮味系統掌握的北農公司曾爆多起人事風波，包括公司違反「農產品批發市場管理辦法」，聘用董事陳益宗三親等以內的兒媳，但民進黨市議員許家蓓發現，北市府上個月竟悄悄同意北農公司，將陳的兒媳安插回公司。柯文哲今受訪時說，「這我不曉得，你突然問我不知道，目前北農人事是陳景峻在全權負責。」

此外，柯文哲昨受邀前往雲林環球科技大學演講，並到朝天宮參拜，但據了解，柯此次是請假前往，屬私人行程。由於朝天宮總幹事陳建陽為台北農產公司前企劃部經理，與張榮味派系關係密切，外界質疑柯此行是否和北農人事案有關。柯今受訪時仰天說，天曉得，自己是去演講，順便和雲林縣長李進勇吃飯，到朝天宮拜拜，宮裡派董事長出來，他哪知道對方是誰。

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  • 北農人事向張派輸誠？ 北市長柯文哲：陳景峻全權負責。（記者方賓照攝）

    北農人事向張派輸誠？ 北市長柯文哲：陳景峻全權負責。（記者方賓照攝）

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