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府、官邸憲兵便衣哨換裝 6月起改著黑衣
2017-05-17 11:43
總統府及官邸外圍憲兵便衣哨，六月起全面改著「黑衣」。（記者涂鉅旻攝）
〔記者涂鉅旻／台北報導〕負責總統府、總統官邸衛戍任務的憲兵二一一營、三三二營便衣哨，原都穿著俗稱「馬來衫」的淺綠色長板襯衫，搭配西裝褲、皮鞋，但考量裝備攜帶、突發狀況應處不便，因此今年6月1日起將全面換裝為黑色勤務服，皮鞋也改為勤務靴，盼達儀態端正、兼顧勤務，並對企圖危害重要防護處所的不法人士，產生嚇阻效果。
憲兵指揮部參謀長馮毅表示，現行總統府、官邸勤務服96年配發至今，官兵勤務裝備攜行、突發狀況應處不便，因此，為使憲兵官兵穿著優質勤務服，故研改現行勤務樣式，盼達外觀簡潔、穿著靈活、可快速運動、舒適等條件。至於該案總預算約860萬元，一人費用約4800餘元。
至於新型裝備則有七大項，包括勤務帽、太陽眼鏡、勤務襯衫、勤務褲、勤務背心、勤務腰帶、勤務靴等七項，採黑色配色。其中，新增的勤務背心，立領口裝設內藏式麥克風，可供官兵更輕易使用無線電。右胸前有「MP」（憲兵英文縮寫）字樣，左胸為憲兵徽，背心後方上緣也有「憲兵」字樣。
勤務褲、鞋子部分，則一改過去穿著西裝褲、公發皮鞋，改穿具有耐磨損、防潑水、大腿外側設置口袋的勤務褲，以及改穿軍備局生產製造中心205廠研發的黑色勤務靴，靴子採用麂皮材質，改善皮鞋不宜久站、無法快速應變的缺點。另外，褲子也不須像憲兵操作服一樣，在靴孔「七上八下」處打綁腿，褲管自然下垂蓋住靴筒。
至於未來其他憲兵單位是否換裝？馮毅表示，目前為第一階段研改，如經後續評估，這套服裝符合各項需求，未來憲兵隊、反恐制變、司法警察任務等也可能做研改。
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