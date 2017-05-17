衛福部長率隊前往瑞士 訂名「世衛行動團」

2017-05-17 11:43

〔記者吳亮儀／台北報導〕即使世界衛生組織不發邀請函給台灣，衛福部長陳時中仍將率隊前往瑞士日內瓦，今天在立法院接受質詢時表示，團名訂為「世衛行動團」，並會向大會抗議。

世界衛生大會（WHA）將在下週（22日）於瑞士日內瓦舉行，衛福部長陳時中早已表明，沒收到邀請函仍會率隊前往。陳時中接受質詢時表示，定調名稱是「世衛行動團」，彰顯目的是要開始行動。

陳時中說，去年雙邊會談有32個，今年也不放棄和任何國家交流機會，已設定目標，預計會比去年多，強調這次被打壓，甚至我國記者都無法有採訪證，有心理準備被不當打壓，仍會努力去做，並和外交部和國安會討論，在合法情形下抗議。