| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
PR 中市補助汰換二行程機車全國第一
 首頁 > 政治

衛福部長率隊前往瑞士 訂名「世衛行動團」

2017-05-17  11:43

〔記者吳亮儀／台北報導〕即使世界衛生組織不發邀請函給台灣，衛福部長陳時中仍將率隊前往瑞士日內瓦，今天在立法院接受質詢時表示，團名訂為「世衛行動團」，並會向大會抗議。

世界衛生大會（WHA）將在下週（22日）於瑞士日內瓦舉行，衛福部長陳時中早已表明，沒收到邀請函仍會率隊前往。陳時中接受質詢時表示，定調名稱是「世衛行動團」，彰顯目的是要開始行動。

陳時中說，去年雙邊會談有32個，今年也不放棄和任何國家交流機會，已設定目標，預計會比去年多，強調這次被打壓，甚至我國記者都無法有採訪證，有心理準備被不當打壓，仍會努力去做，並和外交部和國安會討論，在合法情形下抗議。

廣告
  • 世界衛生組織不發邀請函給台灣，衛福部長陳時中仍將率隊前往瑞士日內瓦，團名訂為「世衛行動團」，並會向大會抗議。（資料照，記者吳亮儀攝）

    世界衛生組織不發邀請函給台灣，衛福部長陳時中仍將率隊前往瑞士日內瓦，團名訂為「世衛行動團」，並會向大會抗議。（資料照，記者吳亮儀攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： WHA 世衛行動團 抗議
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
日式✧牛肉漢堡排
夏季海味✧小卷飯
豬肉泡菜起司年糕
好吃西瓜怎麼挑？
轉寄

標題：衛福部長率隊前往瑞士 訂名「世衛行動團」


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月17日‧星期三‧丁酉年四月廿二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.