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新北取締改裝車 柯P：應從上游管理

2017-05-17  11:35

〔記者沈佩瑤／台北報導〕新北市噪音車輛夜間擾寧陳情案飆升，新北市環保局自5月15日起，嚴格管制違法改裝排氣管及噪音超標改裝車，引發民眾正反意見論戰；改裝車社團成員、藝人陳為民更在臉書批評市長朱立倫，是「藍營第二位頒布戒嚴的首長」。台北市長柯文哲今指出，應從上游管制，包含跟改裝店家溝通，並公布哪些改裝項目不合法。

台北市長柯文哲今早受訪時指出，應從上游管理，而不是准許買賣但取締，例如跟改裝店家溝通，並公布哪些改裝項目不合法。至於台北市會不會跟進取締改裝車，柯說，目前還沒有，但突然問他也不知道。

有媒體問，陳為民表示若朱參選台北市長或總統，將「盡餘生之力提醒選民你的政績」，會不會是變相挺柯？柯秒回「你想太多了」便快步離去。

新北市噪音車輛夜間擾寧陳情案，從103年的3000件飆升至105年的4萬件，環保局自5月15日起，晚上10點到隔天清晨6點，加嚴管制違法改裝排氣管及噪音超標改裝車。

新措施上路後，改裝車社團成員、藝人陳為民在臉書po文，質疑車子為私有財產，為何改裝不合法？並批朱立倫是「藍營第二位頒布戒嚴的首長」。不過，文章在網路轉載，多數鄉民力挺朱，大讚這是「德政」。

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  • 台北市長柯文哲17日出席台北醫學大學醫學模擬教育中心落成啟用典禮，並參觀教育中心設施。（記者方賓照攝）

    台北市長柯文哲17日出席台北醫學大學醫學模擬教育中心落成啟用典禮，並參觀教育中心設施。（記者方賓照攝）

  • 新北市環保局自5月15日起，嚴格管制違法改裝排氣管及噪音超標改裝車，引發議論，台北市長柯文哲則認為應從上游管制，包含跟改裝店家溝通，並公布哪些改裝項目不合法。（記者方賓照攝）

    新北市環保局自5月15日起，嚴格管制違法改裝排氣管及噪音超標改裝車，引發議論，台北市長柯文哲則認為應從上游管制，包含跟改裝店家溝通，並公布哪些改裝項目不合法。（記者方賓照攝）

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