蔡英文就職週年媒體茶敘 確定不辦了

總統府今天確定取消媒體茶敘，520當天預計安排邀請弱勢孩童參訪官邸。（資料照，總統府提供）

2017-05-17 11:27

〔記者鍾麗華／台北報導〕週六就是520，原本總統府安排在本週五舉辦媒體茶敘，讓蔡英文總統暢談一年來的施政績效，不過，府方今天表示，不會舉辦茶敘。至於520當天，因逢假日，預計安排邀請弱勢孩童參訪官邸，與總統同樂，也象徵總統、執政團隊關懷弱勢、重視社福的堅定態度。

總統府表示，新政府執政週年，為了充分讓國人、國際社會了解過去這段時間以來，執政團隊在面臨國內各項挑戰時的努力與整體方向，並增進各國對台灣的支持。四月下旬起，蔡總統透過一系列國內外主要媒體專訪，較諸過去更詳盡而完整的說明新政府上任以來，各項國人所關心的重要改革推展以及下階段國家重要建設的方向與規劃。

總統說，特別在台灣的國際參與上，總統也向國際社會說明台灣在國際參與的重要性與面臨的挑戰，以最大的力道爭取國際社會的持續支持。同時，行政團隊也正全力針對目前施政推動項目，透過各式媒介管道向民眾報告。