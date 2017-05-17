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陸戰隊新迷彩服亮相 預計明年全換裝

海軍陸戰隊指揮部參謀長劉豫屏今指出，新式迷彩服偽裝效能高於原本的33%，「數位虎斑迷彩服」將從明年1月1日起配合「戰鬥個人裝備」陸續換裝。圖為舊式虎斑迷彩服。圖為新式虎斑迷彩服。（記者涂鉅旻攝）

2017-05-17  11:35

〔即時新聞／綜合報導〕我國海軍陸戰隊迷彩服過去以「虎斑迷彩」為顯著特色，不過軍方欲逐步全面換發數位迷彩野戰服，卻引發退役陸戰隊員反彈，國防部長馮世寬因此要求研製陸戰隊「數位虎斑迷彩服」，「數位虎斑迷彩服」也在今日亮相，首批新式數位虎斑迷彩服將先行撥發進訓基地部隊使用。

綜合媒體報導，海軍陸戰隊指揮部參謀長劉豫屏今日在國防部例行記者會中表示，現今歐美大部分國家及陸軍野戰服裝均已結合相關產業科技，研發新式數位迷彩服，而測試數位虎斑迷彩服跟現有的迷彩服，新式迷彩服偽裝效能高於原本的33%。劉豫屏指出，首批「數位虎斑迷彩服」先行撥發給進訓基地部隊驗證使用，其餘部隊則從明年1月1日起配合「戰鬥個人裝備」陸續換裝。

陸戰隊的「虎斑迷彩」源自於受到美軍影響，採用綠、黑及褐色相間的迷彩野戰服，因迷彩圖案的紋路靈感來自「老虎斑紋」，因此被稱為「虎斑迷彩」，成為陸戰隊剽悍形象的註冊商標。

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  • 海軍陸戰隊指揮部參謀長劉豫屏今指出，新式迷彩服偽裝效能高於原本的33%，「數位虎斑迷彩服」將從明年1月1日起配合「戰鬥個人裝備」陸續換裝。圖為舊式虎斑迷彩服。（資料照，記者陳彥廷攝）

    海軍陸戰隊指揮部參謀長劉豫屏今指出，新式迷彩服偽裝效能高於原本的33%，「數位虎斑迷彩服」將從明年1月1日起配合「戰鬥個人裝備」陸續換裝。圖為舊式虎斑迷彩服。（資料照，記者陳彥廷攝）

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