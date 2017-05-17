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黨主席選舉馬未站台 洪秀柱：我沒邀請

對於對手郝龍斌、吳敦義都邀請前總統馬英九，為選前之夜站台，力爭連任的黨魁洪秀柱今天受訪時回應，「可能因為我沒有去邀請，如果邀請，可能也會來！」（記者廖雪茹攝）

2017-05-17  11:11

〔記者廖雪茹／新竹報導〕國民黨主席選舉進入白熱化，候選人郝龍斌、吳敦義都邀請前總統馬英九，為選前之夜站台，力爭連任的黨魁洪秀柱今天受訪時回應，「可能因為我沒有去邀請，如果邀請，可能也會來！」，還說「尊重馬前主席的抉擇。」

進入倒數兩天的520國民黨主席選舉，選情激烈。郝龍斌、吳敦義為選前之夜造勢活動拚場，日前邀請馬英九站台，馬英九也都允諾出席。

洪秀柱表示，外界認為的重要人物，她通通沒邀請；她從一開始宣布參選，一路走來，就認為周邊的人都是重要的人，因此沒有特別邀請。她沒有邀請馬英九，至於馬為其他候選人站台，她表示尊重；她說，「這很好，一切尊重馬前主席的選擇，不管他幫誰站台，都尊重。」

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