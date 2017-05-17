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藍智庫民調：國民黨支持度19.9％ 領先民進黨

2017-05-17  11:19

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨智庫今日公布一份「蔡英文在教育及文化相關領域之施政民調」，調查結果顯示，有64.9％的民眾認為蔡英文總統上任後，年輕人沒有更好的發展機會，認為有的只有13.5％，41.9％的民眾認為蔡政府對二二八事件所做的轉型正義，並沒有促進族群和諧，認為有的只有15.7％。

當民眾被問到，中廣頻道突然遭勒令收回，由原民會、客委會接收，這個做法有沒有違背民進黨過去主張「政軍退出媒體」原則？有37.3％的人認為有，21％認為沒有﹔而「文化部長鄭麗君說要打造一個有國際知名度、競爭力和信任的台灣影視品牌，請問您認為這一年來的台灣影視節目內容有沒進步？」認為有進步的只有19.4％，認為沒有進步的高達53.7％。

此外，蔡英文總統曾宣示對毒品零容忍，對於現在校園毒品問題有無改善，認為有的民眾僅11.7％，沒有的高達67％﹔對於陸委會說政府歡迎中生來台就學及進行兩岸教育交流，認為政府有說到做到的18.7％，沒有的43.5％﹔對於蔡政府有沒有保障兼任教師權益，認為有的僅12.6％，認為沒有的44.7％﹔對於蔡政府成立少子化辦公室，是否對提高生育率有所幫助，有60.9％的民眾認為沒有幫助，只有16.1％認為有幫助。

在政黨支持度方面，表態支持國民黨的有19.9％，16％支持民進黨，6.6％支持時代力量，2.7％支持親民黨，保持中立的則高達52.4％。

國民黨智庫這份民調委託全國公信力民調公司，於本月9日、10日兩天進行，加權後的成功樣本為1074個，在95％的信心水準下，抽樣誤差不超過正負2.99％。

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  • 國民黨智庫今公布一份「蔡英文在教育及文化相關領域之施政民調」，在政黨支持度方面，表態支持國民黨的有19.9％，16％支持民進黨。圖為國民黨文傳會副主委唐德明今召開「蔡政府執政一年內政總體檢」記者會。（記者施曉光攝）

    國民黨智庫今公布一份「蔡英文在教育及文化相關領域之施政民調」，在政黨支持度方面，表態支持國民黨的有19.9％，16％支持民進黨。圖為國民黨文傳會副主委唐德明今召開「蔡政府執政一年內政總體檢」記者會。（記者施曉光攝）

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