2020總統大選 民調：蔡英文、郭台銘狠甩朱立倫
2017-05-17 10:57
台灣世代智庫民調今天公布民調。（記者蘇芳禾攝）
〔記者蘇芳禾／台北報導〕蔡政府執政將滿週年，台灣世代智庫今天公布民調，結果顯示，蔡英文滿意度41.3％，不滿意度52.9％。值得注意的是，被問到下屆總統想投誰？仍以蔡英文（37.6％）最多，鴻海董事長郭台銘則緊追在後（30.1％），國民黨籍的新北市長朱立倫只有15.3％，支持度僅有郭台銘的一半左右。
台灣世代智庫今天公布民調，調查顯示，即使蔡英文的不滿意度比滿意度高，但面對即將到來的2018縣市長選舉，優先考慮民進黨候選人的民眾仍有33.9％，國民黨為23.5％，無黨籍候選人有13.5％，不過未表態比率是28.1％。
至於最近炒得火熱的國民黨黨主席選舉，吳敦義（22.3％）、郝龍斌（21.8％）、洪秀柱（21.2％），三人支持度不分秋色，其他候選人支持度則偏低。
整體而言，民眾對民進黨好感度最高（39.4％），其次是時代力量（30.3％），後為國民黨（25.2％）和親民黨（23.9％）；然而，國民黨和時代力量皆是反感比率高於好感。對蔡英文總統就任以來的態度方面，支持蔡英文總統的民眾佔54.0％，不支持的佔39.7％；而蔡總統滿意度方面，滿意蔡英文總統表現的民眾佔41.3％，不滿意的佔52.9％。
本次調查為台灣世代智庫委託大社會調查中心執行，訪問係於106年5月13日和15日晚間進行訪問。此次成功訪問1271位成年人。在95％信心水準下，抽樣誤差於正負2.75％。調查以台灣地區住宅電話為母體，並採電話號碼尾數2碼隨機方式進行。此次調查數據已針對受訪者性別、年齡及地區進行樣本代表性檢定後加權處理。
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