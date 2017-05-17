柱姐頭號女將辭黨職 周刊爆：她跑去挺郝...

去年洪秀柱擔任黨主席時，延攬很多大老、民代、學者，成為黨務幹部，不過這一年走了很多人。（資料照，記者黃耀徵攝）

2017-05-17 13:18

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨主席選舉進入最後的階段，選戰相當激烈，之前從洪秀柱投入總統選舉時就一路相挺、被視為挺柱頭號女將的新北市議員陳儀君日前辭掉黨職，改挺郝龍斌，也傳出部分在黨內擔任義務職的幹部也淡出黨務，引發震撼。

《周刊王》報導，去年洪秀柱擔任黨主席時，延攬很多大老、民代、學者，成為黨務幹部，不過這一年走了很多人，像是第一副主席詹啟賢、文傳會主委周志偉、副秘書長葉壽山等，連長期挺柱的頭號女將陳儀君也在5月3日走了，才隔三天就出現在郝龍斌的造勢活動上。

知情人士透露，洪秀柱的幕僚，排他性太強，把朋友變成中立，中立的變成敵人，連擔任義務職幹部的現任民代熱情也迅速消退，最近出席中常會也都簽到後就離開，不進黨部。

該人士指出，黨中央目前負責決策的核心人物是副秘書長張雅屏及洪秀柱的心腹喬正中，即使洪再度連任，若不調整用人模式，未來想要振興國民黨難上加難。