勒索病毒肆虐 國安局：掌握185台電腦

2017-05-17 10:25

〔記者楊淳卉／台北報導〕勒索病毒「想哭」（WannaCry）肆虐全球，國安局副局長周美伍今表示，政府單位唯一受影響是勞動部所屬的台中就業服務站，被攻擊是因為不在政院防務機制聯網內，也很快就修復；其餘則有13所學校共68台電腦、台電公司通報116部，總共185台電腦受影響。

民進黨立委蔡適應今於立法院外交及國防委員會中詢問，有哪些部會受災？周美伍表示，只有勞動部所屬的台中就業服務站1部電腦被攻擊，發現病毒肆虐後，行政院資安處以通聯機制通報各單位，單位也依據機制做出保護作為。

周美伍表示，至於民間單位，有13所學校、68台電腦受影響，台電公司則通報116部，但經瞭解都是行政辦公電腦，和供電及關鍵技術無關。

周美伍也說回應，台電受影響的電腦應是分散在各地，根據統計，本次約有185台電腦受到影響，可能也有民眾覺得不嚴重而未通報，政府相關單位也積極應處中，目前也未傳出有大企業受影響。