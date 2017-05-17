蔡政府將滿週年 國民黨：內政成績87分 滿分500

國民黨文傳會副主委唐德明（見圖）說，蔡政府執政1年的內政成績單，最多只有87分，但滿分是500分。（記者施曉光攝）

2017-05-17 10:41

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨文傳會副主委唐德明今早召開「蔡政府執政一年內政總體檢」記者會，他表示，檢驗一個政府的內政做得好不好，只要從薪資、物價、休假、食安等4個方面檢驗即可，蔡政府執政一年的內政成績單最多只有87分，但滿分是500分。

他強調，因為一年以來，人民吃得貴、吃得毒、吃得不安心、吃得很辛苦，總統蔡英文執政一年，讓人民吃苦連連，而且是吃了一整年的苦。

唐德明表示，蔡政府過去一年，有一個與人民生活息息相關的關鍵字，就是「一例一休」，因為「一例一休」讓人民薪資不增反減，作息大亂，幾乎無法安心休閒吃好料，真的是愈來愈苦，民眾對「一例一休」滿意的大概只有1成左右，但蔡政府似乎吃了秤砣鐵了心，絲毫沒有修法的打算。

他指出，根據彭博社引述主計總處資料，去年平均月薪資為4萬8790元，年成長率僅0.6％，勞團也揭露主計總處去年統計報告，國人薪資購買力比2000年低，實質薪資倒退17年，30歲以下勞工更有高達87.74％月入不到4萬元。

唐德明接著說，薪水不多，東西太貴，人民吃不起太好的東西，起碼蔡政府應該讓人民能夠吃得安心，但蔡政府執政一年來，食安陰影始終徘迴在台灣上空，食安大事就有超過15起，未曝光的不知道還有多少，而衛福部3月預告修正的「農藥殘留容許量標準」中，放寬多項農藥殘留容許量於國人常食用的水果，在沒有安全實驗證明下，貿然放寬容許量，絕對是罔顧人體健康。