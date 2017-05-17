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陳菊證實收到凱校餐會邀請函 但行程尚無法確認

2017-05-17  10:21

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市長陳菊表示，她已接到凱達格蘭學校餐會的邀請函，但因為是禮拜五（19日），目前行程還無法確認，如果有時間、她會參加。

針對中監尚未核准阿扁出席餐會﹗陳菊指出應該會有最妥適的處理，也有很多立委在幫忙、關心，應該會有最好的安排。

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  • 高雄市長陳菊已收到凱校餐會邀請函（記者王榮祥攝）

    高雄市長陳菊已收到凱校餐會邀請函（記者王榮祥攝）

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