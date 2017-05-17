小英民調低迷 花媽力挺：改革比革命困難

高雄市長陳菊認為小英勇於承擔，願面對、處理台灣許多必須處裡的問題，呼籲各界高度支持（記者王榮祥攝）

2017-05-17 10:19

〔記者王榮祥／高雄報導〕總統蔡英文就職將滿週年，但近期民調卻頗低迷。高雄市長陳菊今表示，改革比革命困難，如果只考量民調，卻不面對、不解決國家根本問題，這就不是我們期待的總統，呼籲台灣社會，對勇於承擔、勇於改革的國家領袖高度肯定。

陳菊進一步指出，改革比革命困難，因為過程中難免有部分反改革的力量，但小英總統願意承擔，願意面對台灣多年來許多不得不解決的問題，所以讓外界感覺有很多戰場。

但這些問題若不面對、不解決，單只是考量民調，都不處理國家問題，這就不是我們期待的總統。

陳菊認為，雖然暫時看不到改革成果，但我們應高度支持她（小英），期許她能改革成功。