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她列出阿扁35條「惡行惡狀」網友看完心好酸...

前國策顧問黃越綏昨天在臉書發文，列出陳水扁（左）過去的35條「惡行惡狀」，反諷手法讓許多網友看了覺得相當辛酸。（資料照，記者廖振輝攝）

2017-05-17  11:00

〔即時新聞／綜合報導〕前總統陳水扁7日參加台南市七股區工業區啟用儀式，中監得知後行文給陳水扁，要求他遵守保外就醫規定，事件引發各界議論。前國策顧問黃越綏昨天在臉書發文，列出陳水扁過去的35條「惡行惡狀」，反諷手法讓許多網友看了覺得相當辛酸。

黃越綏昨天在臉書貼文列出陳水扁的35條「惡行惡狀」，分別有「員山仔分洪道又是一次做好，結果汐止後來都不淹水了」、「質詢時掀翻國防部長郝柏村的桌子，還揭發國防部的拉法葉上百億的軍購弊案」、「南二高原本編列5200億預算，結果阿扁只花2500億就做好，整整少了2700億」、「阿扁當總統時從不違法監聽也不迫害人權，導致馬英九在監聽和迫害人權時，看起來像個渾蛋」等等。

看過貼文的網友紛紛感嘆留言「看到了這篇文章心裡面好酸，好難過」、「笑中帶淚」、「邊看...邊笑...但心很酸...」，還有人說「讓連戰風光去大陸，開啟買辦傷害台灣的滔天大罪」、「我被蚊子咬到這樣阿扁不用負責嗎？」、「現在才在緬懷阿扁太晚了吧？」

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  • 黃越綏在臉書貼文寫到「南二高原本編列5200億預算，結果阿扁只花2500億就做好，整整少了2700億」（資料照，記者羅沛德攝）

    黃越綏在臉書貼文寫到「南二高原本編列5200億預算，結果阿扁只花2500億就做好，整整少了2700億」（資料照，記者羅沛德攝）

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