警政署長、調查局長任用 政院：不會改用政務官

警政署長陳國恩。（資料照，記者簡榮豐攝）

2017-05-17 10:11

〔記者李欣芳／台北報導〕立法院司法法制委員會前天初審通過「中央行政機關組織基準法」修正草案，對於三級機關首長若涉及國家重大政務，可改採政治任命，行政院人事行政總處今天表示，這次修法特別增訂該類政務人員25人為可用上限，因此多數三級機關仍將以常務任用，兼顧政府多元用人彈性需求及常任文官的發展，至於警政署長、調查局長，仍將維持現行常務職任用規定，不會改以政務職務進用。

人事行政總處今天發布新聞稿表示，首先，依現行中央行政機關組織基準法第18條規定，已賦予「性質特殊」的三級機關首長得以採用政務職位，就現有法制而言，一旦行政院判斷符合性質特殊此一特性的三級機關，都可在該機關組織法中提案訂為政務職務，並無數量上限。本次修法則特別增訂該類政務人員25人為可用上限，因此多數三級機關仍將以常務任用，兼顧政府多元用人彈性需求及常任文官之發展。

新聞稿指出，未來並不會讓所有三級機關首長都改為政務職務，而是將「涉及國家重大政務」，亦即負責政策擬議或預算規模高，影響部會重大施政之機關才採政務或常務雙軌任用制度。

至各界所關注之檢察、調查、警察等機關，因業務性質具特殊性，有別於一般行政機關，已排除中央行政機關組織基準法之適用，因此未來這些機關的首長仍將維持現行任用規定，不會改以政務職務進用。