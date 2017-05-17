改裝車不等於噪音車！李婉鈺騎重機為車友發聲
2017-05-17 10:36
李婉鈺騎乘重機力挺車友。（圖擷取自李婉鈺的園地）
〔即時新聞／綜合報導〕新北市長朱立倫近日推動「嚴管制違法改裝排氣管及噪音超標改裝車」的政策，引發許多車友的不滿。新北市議員李婉鈺為挺車友，特別騎了重機亮相，她在臉書上PO文指出，「改裝車不等於噪音車」，吸引了近2萬名網友按讚。
李婉鈺PO文表示，自己一直很關心車友的各項權利，她強調，重機、改裝車不等於噪音車，市府不能因為取締噪音車擾民，就將重機與改裝車趕盡殺絕。李婉鈺指出，「其實改裝車是台灣的驕傲，2013年改裝達人葉韋廷奪得德國世界哈雷改裝組冠軍，為台灣爭光，然而政府不但沒有鼓勵，卻將重機、改裝車與噪音車相提並論，這是一件非常不公平的事」！
李婉鈺喊話表示：「別人不做、新北市做，婉鈺相信新北市政府朱立倫團隊會傾聽民意。重機、改裝車『不等於』噪音車！」她也提到，接下來會繼續為重機車停車位問題努力。
許多網友寫下「支持合法改裝，反對無理取締」的字樣上傳至李婉鈺的臉書、力挺她這次的訴求，也有網友接力「洗板式」的留言表示：「我們百分之百支持噪音取締！但是懇請市長大人！首先，警方跟環保局以及監理站三方人員根本對於改裝的專業度不足！看到黑影就開槍。影響到是民眾的日常生活！要驗車可以啊！那請監理站晚上開放驗車啊！為什麼我沒改裝還要請假配合驗車。」
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李婉鈺認為，重機、改裝車不等於噪音車。（圖擷取自李婉鈺的園地）
李婉鈺這則PO文吸引了近2萬名網友按讚，留言數也直逼3000則，與以往僅有2位數的留言則數相差甚遠。（圖擷取自李婉鈺的園地）
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