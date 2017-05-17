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藍力抗可使綠低頭？ 林俊憲：可出郝龍斌幹話特輯...

國民黨主席參選人郝龍斌昨指出，唯有強力抗爭，才能讓民進黨低頭。（資料照，記者丁偉杰攝）

2017-05-17  09:58

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨主席候選人郝龍斌昨於台中政見會上提到，政府年改違法、違憲，唯有黨主席帶頭上街，強力抗爭才能讓民進黨低頭。對此，綠委林俊憲調侃，可出個「郝龍斌講幹話特輯」了。

林俊憲昨下午於臉書粉專指出，郝龍斌說強力抗爭，才會讓綠營低頭，但「以這陣子國民黨的表現來看，只能讓人搖頭」。

林俊憲說，藍委在議會殿堂動粗、灑水、撒麵粉，「這不是強力抗爭，這叫起乩」、「這是胡鬧」。

林俊憲質疑，郝龍斌所謂的低頭，「是低頭偷笑嗎？還是低頭滑手機幫你們po上網讓大家笑呢？」並於文末調侃，「可以出個郝龍斌講幹話特輯了」。

民進黨立委林俊憲表示，這陣子國民黨的「強力抗爭」，讓人搖頭。（資料照，記者林正堃攝）

林俊憲於臉書撰文，發表他對郝話的想法。（圖擷取自林俊憲臉書粉專）

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相關關鍵字： 前瞻計畫 年改 抗爭 林俊憲 起乩 郝龍斌
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