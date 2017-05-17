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被指「私下喬」前瞻 張景森反擊：愚蠢的說法
2017-05-17 08:41
〔即時新聞／綜合報導〕行政院正全力推展前瞻建設，但計畫怎麼來？其中一種說法是，政務委員張景森與各縣市首長私下喬出來的，張景森反擊，不止澄清是「百分之百錯誤的訊息」，更批「愚蠢的說法」。
張景森在臉書上回擊指出，「前瞻計劃的規劃主責是各部會。…計劃方向及項目都由院長主持的會議討論、拍版定案」。他「督導協調的城鄉建設只佔前瞻計劃的15%」，不過，縣市需求五花八門，分屬不同部會主辦，需要整合，所以跟縣市互動比較多。
張景森還強調，他的角色和其他政委一樣，「不該被想像或刻畫成整個前瞻計劃的影武者。」；「今天起再相信這樣沒有常識的話，就真的有點笨了」。
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