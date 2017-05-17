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蔡英文最新媒體民調：滿意度降至3成

蔡英文最新民調顯示，蔡英文的聲望一年來下滑了22％，滿意度降至30％，不滿意度升至50％。（資料照，記者黃耀徵攝）

2017-05-17  08:41

〔即時新聞／綜合報導〕總統蔡英文執政將滿週年，不過最新民調顯示，蔡英文的聲望一年來下滑了22％，滿意度降至30％，不滿意度升至50％。

《聯合報》報導，蔡英文執政後，在聲望方面，由剛就職時的52％，降到現在的30％，滿意度減少了22％。不滿意度由就職時初期的10％，升到這次的50％。

另外，行政院長的施政表現，多數民眾表示不滿意，民調顯示，民眾對於林全的不滿意度達到49％，滿意度則是26％。

這份民調在5月12至15日晚上進行，以電話成功訪問了1084位成年民眾，另425人拒訪，在百分之95的信心水準下，抽樣誤差在正負三點零個百分點以內。

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