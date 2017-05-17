趁人滯留中國... 週刊爆：國安局強占情報員祖產

國安局本部有5分之3是占用私人土地。（圖截自Google Earth）

2017-05-17 09:16

〔即時新聞／綜合報導〕今年70歲的台籍老翁張華昌，1歲時全家因國共內戰跟著軍醫父親張文政被派往中國，除了救護戰地傷患外，也擔任間諜，但沒想到多年過去，張家位於台北市陽明山市價30億元的3000坪土地被國安局占用，現在張華昌透過訴訟追討祖產，全案將在5月18日宣判。

《鏡週刊》報導，張華昌出身台北士林，祖父及父親是當地望族，有不少土地，1945年國民政府從日本手中接收台灣後，張華昌的父親張文政也加入國軍，擔任軍醫。張文政當時被派往中國擔任間諜，但1949年兩岸情勢劇變，國民政府打了敗仗，撤退回台，張文政當時也想回台，不過卻奉命留守中國，最後一家人滯留中國，張文政甚至死於黑獄。

張華昌一家無法回台，位於台北陽明山3000坪土地（約國安局本部位置）也因無人繼承管理，變成荒廢的空地，1986年國安局在土地上興建房舍，2006年向法院聲請，指定由財政部國有財產局為張華昌祖父的遺產管理人，張家私人土地變成政府代管。

張華昌回台後，向國有財產署申請，希望取回登記在祖父名下、由國產署代管的國安局土地，但國產署打死不回，最後他只好透過民事訴訟追討祖產。

對此，張華昌難過地說：「政府派我父親到敵後執行任務，卻利用家屬深陷大陸，無從主張權利的機會，強行占用我們的祖產，實在是愧對位國獻身賣命的情報人員！我為了祖產已奔波20年，現在也都老了，只希望可以在有身之年，取回祖父的遺產，告慰先祖在天之靈。」