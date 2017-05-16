柯P錯過鳳飛飛演唱會 體悟「人生常沒有下一次」

柯P就像現代版的任我行。（記者詹士弘攝）

2017-05-16 21:00

〔記者詹士弘／雲林報導〕台北市長柯文哲今天下午至環球科技大學演講，以「從醫到從政的心路歷程」為題，鼓勵學生要勇於做自己，接受自己，並以哥倫布為例，要學生勇於冒險，勇敢航向那不可知的世界，可能就有機會改變世界。

柯P表示，同樣是大航海家，明朝的鄭和下西洋，選擇的是安全的沿岸航行，但哥倫布則選擇橫越未知的海洋，結果橫度大西洋，發現新大陸，整個世界因而改變。他和哥倫布一樣勇於冒險，而他靠的是很強的價值觀與生命觀。

柯P表示，台灣的是海島國家，老一輩的人勇於冒險，一只皮箱全世界做生意，現在年輕人連出國都沒意願，他希望年輕人能恢復海島國家冒險的性格。

「人生常沒有下一次，想到就去做。」柯文哲也以自己為例，以為人生有很多的下一次，他自己是鳳飛飛歌迷，當鳳飛飛在台北辦演唱會時，他也因事務繁忙，認為下一次再去聽演會，結果就沒有下一次了。

「要做事就要冒險」，柯P說，中國人常說「哪裡跌倒就哪裡站起來」，但事實卻是「哪裡跌倒就哪裡逃跑」，但他就是勇於冒險，世大運宣傳廣告被質疑有抄襲之嫌，他就是敢反其道而行，請來「原版」表演，結果大獲好評，而且也忘了「抄襲」的醜聞，這才是「哪裡跌倒就哪裡站起來」。

柯P也不忘宣傳自己的政績，強調「錢該用才用、不該用不要用。」所以他執政至今，年度結餘款達549億元，還債390億元，他要求工程費需實編，不能低價搶標再追加預算，所以他執政以來，只曾為拆北門從3個月時間縮短為6天，追加6000萬元，全年度工程追加預算僅0.4％，遠低於過去政府的13.6%。

柯P也質疑林全政府的8年8800億元計畫，他強調，北市府過去10年，資本門預算執行率僅66%，現在各級政府能在「捷運局」整併前，「吃」下這麼大筆的預算嗎？難道不會重複投資嗎？他擔心8年8800億元不是蓋蚊子館，而是孓孓館，連蚊子都孵不出來，國家的錢不是這麼花的！