柯P錯過鳳飛飛演唱會 體悟「人生常沒有下一次」
柯P就像現代版的任我行。（記者詹士弘攝）
〔記者詹士弘／雲林報導〕台北市長柯文哲今天下午至環球科技大學演講，以「從醫到從政的心路歷程」為題，鼓勵學生要勇於做自己，接受自己，並以哥倫布為例，要學生勇於冒險，勇敢航向那不可知的世界，可能就有機會改變世界。
柯P表示，同樣是大航海家，明朝的鄭和下西洋，選擇的是安全的沿岸航行，但哥倫布則選擇橫越未知的海洋，結果橫度大西洋，發現新大陸，整個世界因而改變。他和哥倫布一樣勇於冒險，而他靠的是很強的價值觀與生命觀。
柯P表示，台灣的是海島國家，老一輩的人勇於冒險，一只皮箱全世界做生意，現在年輕人連出國都沒意願，他希望年輕人能恢復海島國家冒險的性格。
「人生常沒有下一次，想到就去做。」柯文哲也以自己為例，以為人生有很多的下一次，他自己是鳳飛飛歌迷，當鳳飛飛在台北辦演唱會時，他也因事務繁忙，認為下一次再去聽演會，結果就沒有下一次了。
「要做事就要冒險」，柯P說，中國人常說「哪裡跌倒就哪裡站起來」，但事實卻是「哪裡跌倒就哪裡逃跑」，但他就是勇於冒險，世大運宣傳廣告被質疑有抄襲之嫌，他就是敢反其道而行，請來「原版」表演，結果大獲好評，而且也忘了「抄襲」的醜聞，這才是「哪裡跌倒就哪裡站起來」。
柯P也不忘宣傳自己的政績，強調「錢該用才用、不該用不要用。」所以他執政至今，年度結餘款達549億元，還債390億元，他要求工程費需實編，不能低價搶標再追加預算，所以他執政以來，只曾為拆北門從3個月時間縮短為6天，追加6000萬元，全年度工程追加預算僅0.4％，遠低於過去政府的13.6%。
柯P也質疑林全政府的8年8800億元計畫，他強調，北市府過去10年，資本門預算執行率僅66%，現在各級政府能在「捷運局」整併前，「吃」下這麼大筆的預算嗎？難道不會重複投資嗎？他擔心8年8800億元不是蓋蚊子館，而是孓孓館，連蚊子都孵不出來，國家的錢不是這麼花的！
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 羽球國手被爆訓練用二手爛球 球衣賽前才到
- 為前瞻立院再空轉 蔡其昌：國民黨到底想幹嘛
- 蔡英文：前瞻少不了中鋼參與 期許當產業領頭羊
- 藍揚言拒繳10億 黨產會：移行政執行處執行
- 林智堅施政報告：找回竹竹苗核心城市地位
- （獨家）傅天穎咬陳子強1年3次 崩潰就醫「別傷害孩子」
- （影音）豬哥亮10歲隱藏版女兒 現身靈堂鞠躬送別
- 卡大地布女祭師再凋零 原民祭祀傳統現危機
- 北市補助片商拍電影卻未上映 議員嗆：在拍假的？
- 狠母偕同居人虐死女童 還認為女童「裝死」
- 俗擱有力！草根「豬式幽默」成絕響
- 銀膠菊侵入住宅區 有毒剷除要小心
- MLB》勇士一壘手倒地接球美技 讓主播也讚嘆 （影音）
- 基隆麥金路交通打結 議員現勘求解套
- 豬哥亮3200萬安家費留給他 么兒謝佑穎曝光
- 重逢豬哥亮才3年 謝金晶跪爬哭進靈堂
- （獨家）有人嗆討債！豬哥亮生前不敢南下宣傳電影
- 〈戀愛翹翹板〉孤僻男友愛生悶氣 考慮分手又心疼他
- 「跨界世紀之戰」成形！ UFC巨星將對決拳王梅威瑟
- 爆炸灼傷 美男子靠iPhone語音助理救命
- 勒索病毒肆虐 美國防部：加速升級Win10
- MLB》倫弗洛延長轟再見2分砲 教士力退釀酒人
- 日職Live》陳冠宇4.1局失3分 羅德1分差惜敗西武
- 攜手挺綠能 屏東貸款專案上路
- 洩密給俄國？ 川普反擊：有絕對權利分享恐攻情資
- 耍陰「埋地雷」? 帕丘利亞喊冤
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Ministry seeks allies’ help with WHA
- 鐵工、廚師、老師 聯展生活況味
- GD巡演太夯 門票秒殺再加開一場
- 新南向扎根 市立高中教東南亞語
- 荖葉園廢棄黑網、水泥柱 堆滿建農掩埋場
- 林奕含父仍未看診 診所大樓保全：林父需療傷
- 台股開盤上漲0.76點 報10037.58點
- 學校好漂亮 聖約翰科大開放校園讓你拍婚紗
- 馬涉洩密案決戰二審 柯建銘：不相信馬會贏
- 〈逝去的愛〉走不出的情傷痛
- 科技農報》使用「有機」殺蟲劑，不一定對環境比較友善
- 百貨公司冷氣太強 阿婆蓋報紙取暖
- 掉槍改持棍棒打警察 強盜首腦右腿挨1槍
- 生乳捲「訂而未取」風波 獅子會長喊冤︰僅詢價未下訂
- 五月天v.s草東 正面夢想與魯蛇世代大對決
- 停車不易阻礙屏市商業發展 議員建議併校建停車場
- 受不了前女友跟別人在一起 醋男開槍打錯人落網
- （影音）第28屆金曲獎入圍名單
- 日本真子公主作風親民 搭經濟艙、約會坐電車
標題：柯P錯過鳳飛飛演唱會 體悟「人生常沒有下一次」
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email