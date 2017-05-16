醫護加薪草案明立院審查 民團連署要求補漏洞
2017-05-16 19:51
〔記者林惠琴／台北報導〕明天立法院衛環委員會將攸關財團法人醫院董事會治理，以及監督醫院盈餘是否真用在改善血汗醫護、醫療公益的《醫療法》部分條文修正案排入審查， 十大民團發起連署喊話，呼籲要將「無罰則」、「不查帳」、「醫院老闆說了算」等三大漏洞補起來，別讓搶救血汗醫護條款淪為空包彈！
日前行政院通過《醫療法》部分條文修正草案，終結醫療財團法人「萬年董事長」現象，並要求盈餘優先辦理提升員工薪資待遇與補充短缺人力等，將於明天的立法院衛環委員會審查，但醫改會、醫勞盟、醫勞小組、公醫時代、嘉基工會、北市聯醫工會、基層護理產業工會、職業衛生護理暨教育學會、公民與醫師協會與臨床藥學會等十大民團緊急發起連署，期待條文內容要完善，否則恐淪為無牙老虎。
醫改會研究員辜智芬指出，目前草案版本主要有三大問題，包含一、沒罰則，只有宣示性與喊口號式的法條，就要醫院拿盈餘改善血汗醫護，萬一醫院不做，其實也沒有罰則；二、不查帳，沒有普設公益監察人與跨部會聯合查帳把關，難防醫院透過採購、租賃、捐款等關係人交易花招把錢洗出去，帳面上看起來就是沒有盈餘；三、老闆說了算，應該設有薪酬委員會等，並對於勞工董事的設計更明確，應規定由員工推派，否則又是國王人馬的話，只怕難防老闆僅象徵性加薪或亂花錢交差，卻沒真正補人或把錢用在基層員工身上。
辜智芬強調，目前除了十大民團外，一些個別的醫護人員參與連署，人數也已經達到300多人，希望民代可以正視相關議題。
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