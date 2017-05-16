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國史館檔案解密 國民黨曾要求參加日產調配機構

國史館今天舉行大溪檔案、專賣局、台拓、長官公署等館藏檔案目錄新書發表會。（記者鍾麗華攝）

2017-05-16  22:34

〔記者鍾麗華／台北報導〕行政院追討不當黨產，其中包括國民黨在二戰後接收的日產，根據國史館檔案，國民黨台灣省執行委員會在1946年5月底、6月初間多次發函給當時的台灣省行政長官公署，要求參加日產調配機構。而國民黨不僅接管19家日產戲院，也要求長官公署撥發多棟房舍。

國史館今天舉行大溪檔案、專賣局、台拓、長官公署等館藏檔案目錄新書發表會。館長吳密察表示，館藏資料「非常有趣」，長官公署檔案中，有1945年底至1946年初日產接收的資料，按照道理，日產接收後應變成公產，但這些公產後來到哪裡去？是變成私人所有還是政黨所有？台拓檔案中有「慰安婦」資料，專賣局檔案也有鴉片資料。他強調，「檔案沒有顏色」，大家可依照興趣去找想知道的主題。

國史館編纂蕭碧珍解釋，1945年底，長官公署與警備總司令部組成台灣省接收委員會，開始日產接收工作，隔年2月，長官公署編製完成「台灣省行政長官公署接收詳報」共123頁，呈報中國陸軍總司令部。而新出版的長官公署檔案目錄中，關於日產接收共有889筆。

出席新書發表會的台大出版中心主任王泰升教授表示，台灣省行政長官公署電呈行政院的「台灣省接收日資企業撥歸公營清冊」裡，「撥歸黨營」有19家戲院，而這19家戲院問題，監察院早已做出調查報告。對於接收日產的來龍去脈，包括如何接收、如何移轉、有誰介入？可以從當時的接收清冊開始追起。

公佈的接收日產檔案目錄，包括「國民黨台灣省執行委員會函請長官公署撥發明石町日軍人會館、警察會館、總督府官舍等8幢房舍」、「正中書局徵借大倉本店」、「公署電復國民黨台灣省執行委員會，所請將台灣電影戲劇公司移交接管案」、「電影戲劇公會呈請省黨部改善戲院承租契約案」等。至於檔案目錄是否轉送行政院黨產會參考？國史館說，「檔案提供大家使用」。

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標題：國史館檔案解密 國民黨曾要求參加日產調配機構


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