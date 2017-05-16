傳阿扁爆怒揉中監公文？ 陳致中：躺著也中槍
2017-05-16 18:09
〔記者王榮祥／高雄報導〕繼先前傳聞阿扁想出席凱校餐會沒獲准，怒嗆中監「不然把我抓回去」﹖今又有媒體爆料，指阿扁爆怒揉掉中監公文、還大罵「幹」﹗﹖陳致中鄭重澄清沒這回事，還籲請大家別再抹黑陳統總、躺著也中槍﹗
陳致中指出，雙方（與中監）還在密切溝通中，大家都有共識應以醫療為核心、尊重醫療專業，目前仍傾向19日北上出席餐會。
網媒報導，陳水扁5月初出席台南某企業廠房啟用典禮，引發台中監獄關切，中監事後行文阿扁，希望他「切實遵守被保人應行注意事項」，否則監所會判斷是否違反保外就醫規定，「甚至或應否返監繼續執行」。
傳聞陳水扁收到公文後，氣得把公文握在手中揉捏成團，還忍不住大罵一聲「幹」。
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
- 羽球國手被爆訓練用二手爛球 球衣賽前才到
- 為前瞻立院再空轉 蔡其昌：國民黨到底想幹嘛
- 擋沒有爭議法案 時力批藍營「等著被淘汰」
- 親民黨立委缺席前瞻條例 原因是這樣...
- 年輕人不買股是危機 黃國昌批金管會軟弱無能
政治‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- （獨家）傅天穎咬陳子強1年3次 崩潰就醫「別傷害孩子」
- 重逢豬哥亮才3年 謝金晶跪爬哭進靈堂
- 避免小校被裁併 竹縣議員想這樣做...
- 夫趴車蓋妻狠飆 上演玩命關頭
- 恆春龍水村庄誌發表 將成社區布袋戲劇本
- 打進世界盃 17隊少棒選手爭冠軍
- 被藍心湄笑內衣像安全帽 陳美鳳反擊「你裡面都不穿」
- 洩密案》駁一審判決理由 柯建銘聲傳楊榮宗作證
- 4工業區爭取納前瞻 廠商忙搶地
- 殯葬師公變秀場天王... 揭秘豬哥亮如何賭光身家
- 豬哥亮3200萬安家費留給他 么兒謝佑穎曝光
- 自由廣場》健康實體 台灣符合WHO憲章
- 史上第一隻異形是他演的 「K-Y」潤滑液搞出黏稠感
- MLB》敬「永遠的隊長」基特 洋基2號球衣退休
- 疑引發C肝群聚感染 維蓮診所被停業、法辦
- 南山人壽前4月 EPS-0.08元
- 鐵工、廚師、老師 聯展生活況味
- 大嘴巴說溜嘴？傳川普將機密情報洩漏給俄國
- 頭家國小科學闖關 寓教於樂學生瘋玩
- 報復收留史諾登? 港拒收7難民
- 華航A350 首航舊金山航線
- 三大法人買超33億 外資買超7億
- 隱匿／樹葬
- 少時製作人出馬 來台打造周子瑜第二
- 收錄生命的大小感動 人人是高手
- 抓弊缺銀彈 金檢預算 不到檢查局5趴
- 預防大腸癌 地雷食物要少碰
- 黑道簽賭惹糾紛 準備2槍55發子彈要「輸贏」
- 產業移工變豪宅幫傭 元太總座獲緩起訴
- 金曲名單早洩？ 這團竟入圍8大獎？
- 中職》延賽喘口氣 王柏融：談旅外還太早
- 下任北農董事長、總經理 柯張達共識
- 國際慢城年會 鳳林子弟分享客庄文化
- 日劇也祭假人頭 超逼真害《甘味》又被酸
- 阿根廷國腳這個動作 讓中國網友全怒了...
- Freddy聽豬哥亮的話 挑老婆找這款ㄟ
- 遭8人輪暴後信念崩壞 女成性愛機器交手萬男
- NBA》道歉了！帕丘利亞：我對可愛充滿尊敬（影音）
- MLB》剛簽18億大合約 印地安人重砲打擊率不到2成
- 李秉朔／勸世歌
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：傳阿扁爆怒揉中監公文？ 陳致中：躺著也中槍
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分