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傳阿扁爆怒揉中監公文？ 陳致中：躺著也中槍

2017-05-16  18:09

〔記者王榮祥／高雄報導〕繼先前傳聞阿扁想出席凱校餐會沒獲准，怒嗆中監「不然把我抓回去」﹖今又有媒體爆料，指阿扁爆怒揉掉中監公文、還大罵「幹」﹗﹖陳致中鄭重澄清沒這回事，還籲請大家別再抹黑陳統總、躺著也中槍﹗

陳致中指出，雙方（與中監）還在密切溝通中，大家都有共識應以醫療為核心、尊重醫療專業，目前仍傾向19日北上出席餐會。

網媒報導，陳水扁5月初出席台南某企業廠房啟用典禮，引發台中監獄關切，中監事後行文阿扁，希望他「切實遵守被保人應行注意事項」，否則監所會判斷是否違反保外就醫規定，「甚至或應否返監繼續執行」。

傳聞陳水扁收到公文後，氣得把公文握在手中揉捏成團，還忍不住大罵一聲「幹」。

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  • 傳聞阿扁爆怒揉公文還罵幹，陳致中澄清沒這回事。（翻攝陳致中臉書）

    傳聞阿扁爆怒揉公文還罵幹，陳致中澄清沒這回事。（翻攝陳致中臉書）

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