人頭黨員吵不完 洪辦批對手放水揚言公布錄影帶

2017-05-16 19:39

〔記者施曉光／台北報導〕昨日由於有「反人頭綁樁行動聯盟」到地檢署告發人頭黨員問題，黨魁候選人洪秀柱陣營也提出質疑，引來其他黨魁候選人批評黨中央審查人頭黨員不力，並質疑洪秀柱身為現任黨魁應該負責，洪秀柱競選辦公室下午發出聲明反嗆，洪辦曾經力主大量刪除異常入黨的人頭黨員，「到底是誰在放水？」痛批其他對手沒有人釐清事實真相，刻意藉機炒作選舉，並揚言必要時要求黨中央公布相關錄影帶，還原真相。

洪辦表示，究竟是誰招募人頭黨員進來？是誰鑽制度漏洞？又是誰在黨內十幾年，卻對制度的漏洞視而不見？是誰在洪秀柱針對制度做修補時，百般阻饒？現在又將矛頭指向一再呼籲改革的洪秀柱，如此邏輯誰會信服？

洪辦強調，黨中央曾針對人頭黨員，通令各級黨部徹夜清查，在黨工辛苦一一清查下，最後針對多人同一通訊地址或一人介紹多人等提出幾個樣態，洪秀柱原本要求以最嚴格的標準審查並大量刪除異常入黨黨員，但這項決定卻在中常會遭部分中常委的帶頭否決，洪秀柱基於對中常會的尊重，才依照中常會建議依照六位黨主席參選人會議決定，當時會中包括洪辦代表李昶志極力主張從嚴審查，最後卻因為某些陣營極力護航下，會議無法獲得共識，才會讓刪除人數大幅下降。

洪辦並說，這是當初各陣營共同開會的結果，有錄音錄影為證，誰要刪除、誰在護航，都有紀錄可查，現在部分候選人竟然將一切矛頭指向黨中央與洪秀柱，「男子漢大丈夫，敢做卻不敢當，如此說法完全不負責任，我們要給予嚴正譴責，並且呼籲大家停止這種惡意抹黑。」

洪辦並嚴正告誡其他陣營，「黨的形象是每個人都要一起來維護的，靠栽贓抹黑，欺負羞辱贏得的選舉只會讓黨更加分裂。」

此外，針對黨內陷入司法互控情形，黨主席候選人潘維剛今天聲明呼籲雙方陣營立即撤告。

潘維剛表示，為了人頭黨員爭議，國民黨候選人之間特別是吳陣營與洪陣營人馬，不僅在網路與媒體上互打，進一步已演成司法互控，使用的語言更是刀刀見骨，殺紅了眼，讓她實在看不下去，她呼籲雙方趕緊撤告，將一切交付黨員決定。