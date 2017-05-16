市府五彩「高」字採光罩啟用 花媽：好看又粗勇
2017-05-16 17:25
陽光穿透高市府新採光罩時，會有5種光彩灑落中庭。（記者王榮祥攝）
〔記者王榮祥／高雄報導〕去年9月，高雄市政府四維行政中心頂樓採光罩遭莫蘭蒂強颱掀開大洞，經過8個月整修完工，今以翻轉高雄的設計意象正式啟用，未來不但能擋住17級強風，還會引導陽光以五彩折射的「高」字灑落中庭。
高雄市長陳菊今天親自主持採光罩啟用儀式，她高度肯定主導工程的秘書處長陳瓊華與其團隊，並感謝每位參與的同仁與所有營造商﹔陳菊對採光罩與周遭搭配很滿意，也期許新的屋頂不只要好看、還要「粗勇」。
莫蘭蒂颱風去年9月侵襲高雄，市府四維行政中心屋頂遭強風吹來異物擊破，大雨瞬間灌入中庭，所幸秘書處團隊緊急處置、避免災情擴大，事後整修也由秘書處扛起，經過8個月努力，今正式落成啟用。
秘書處說明，新採光罩總經費4510萬元，其中3900餘萬元由營建署補助，施工技術比原先更強固，耐風壓設計可達17級風。
特別的是，採光罩以翻轉高雄的意象設計，傳達城市正在蛻變、且將加速翻轉的理念，透明採光罩上有6個「高」字，每個高字都由5種色彩組合，且角度都不同，白天陽光穿透時，會有5種光色灑落市府中庭牆面，地面則會顯現五彩高字，隨著太陽位移，高字也會變化，提醒市民與同仁珍惜時間。
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