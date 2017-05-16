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大學生實習4個月沒半毛錢 北市議員：不如建教生
2017-05-16 20:59
〔記者蔡亞樺／台北報導〕北市議員黃珊珊今天下午在市議會教育部門質詢時指出，有家長向她陳情，就讀某國立大學商學院4年級的女兒，在大4下學期有一門10學分的實習課，到服務業體驗學習，竟然4個半月都在服務業天天「上班」8小時，完全沒有進學校上課，服務業卻只給餐點，沒有任何薪資，黃珊珊認為實習生比建教生還不如，根本是掛羊頭賣狗肉。
她要求教育局、勞動局針對北市所屬機關單位如四大農畜產公司、悠遊卡公司等企業公司，清查是否有類似實習生上班卻沒有薪資，若沒有薪資北市府應該率先給付。對此，教育局長曾燦金說，一周內會發文向教育部反映大專院校實習生的實習狀況，勞動局也說會配合清查。
黃珊珊說，有許多高中職與企業合作所謂「建教合作」，讓學生到職場學習技能，但隨著勞動權益意識抬頭，中央制定專法保障建教生，但這次問題出現在大專院校的所謂實習生。
黃珊珊指出，教育部100年6月27日函示「大專院所開設正式學分之校外實習課程，透過企業界簽訂契約方式，安排學生至企業界進行暑期、一學期或一學年實施‧‧‧實習性質非以學習技能為目的，而係以體驗」。黃說，「體驗兩天就夠，要體驗4個月？掛羊頭賣狗肉，剝削實習生，實在太離譜」，這份函示明顯被企業濫用。
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