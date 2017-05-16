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郝龍斌2度赴吳敦義故鄉 「農會掛」現身支持

2017-05-16  16:29

〔記者陳鳳麗／南投報導〕國民黨主席選舉20日投票，候選人之一的郝龍斌二度到吳敦義故鄉南投縣，他強調，候選人都是全台爭取支持，而現場包括全國、縣農會和草屯鎮農會「頭頭」現身支持。

郝龍斌今日下午至中興新村省政資料館舉行座談會，現場除了部分是中老年人，也來了少年輕面孔，穿著米白或黑色上衣，成為會場中的焦點。

今日還有「農會掛」現身支持，包括全國農會理事長蕭景田、南投縣農會總幹事曾明瑞、草屯鎮農會理事長陳文忠、總幹事蕭忠郁等人都到場，蕭景田表示，這是自由開放大家前來，「農會掛」自行選擇理想中人選支持。

郝龍斌在座談會中強調，他是和諧團結的最大公因數，雖第一輪很難過半，但現在領先群有信心進入第二輪，希望大家都能團結支持最易勝選的，選舉過程中和諧，選後大家團結。

今日會中唯一發言的是前敦和宮主委李應欽的遺孀徐夆麗，她說，她支持會做事的人，下午這場座談會是江欽良董事長告訴他的，江董其實忠黨愛國，而她會請朋友支持郝龍斌。

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  • 郝龍斌（左2）到南投縣，「農會掛」全國農會理事長蕭景田（右2）、投縣農會總幹事曾明瑞（右1）、草屯鎮農會理事長陳文忠（左1）現身。（記者陳鳳麗攝）

    郝龍斌（左2）到南投縣，「農會掛」全國農會理事長蕭景田（右2）、投縣農會總幹事曾明瑞（右1）、草屯鎮農會理事長陳文忠（左1）現身。（記者陳鳳麗攝）

  • 郝龍斌（中）說他是國民黨團結的最大公因數。（記者陳鳳麗攝）

    郝龍斌（中）說他是國民黨團結的最大公因數。（記者陳鳳麗攝）

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