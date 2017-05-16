韓國瑜再批馬英九 8年執政對不起這塊土地
2017-05-16 17:40
〔記者蘇金鳳／台中報導〕對於國民黨黨主席選舉激化對立，候選人之一潘維剛在今天政見發表會呼籲黨要團結，不要對立；另一位候選人韓國瑜則表示，此為國民黨的非常時期，呼籲黨員要有司馬光打破醬缸文化及大老文化，選一個不一樣人來改革國民黨。
今天雖是國民黨主席政見發表會，但候選人之一潘維剛，則是花很長的時間在對候選人及黨員提出呼籲，「不要激化選舉」。
潘維剛表示，現有發生候選人彼此提告，她建議要撤告，此次的選舉支持者非常激情，熱情 ，但她建議黨員要理性、要中性，這是她出來參選的原因之一。
潘維剛表示，在國民黨選完後要團結，黨主席是很重要的，她預估有第二輪，一起擁戴當選的人，不要激化選舉，要團結。
另一位候選人韓國瑜則表示，台灣是大家共同生命經驗，都愛這塊土地，民進黨上台，希望能把國家治理好，不管白貓、花貓，會抓老鼠就是好貓，會希望民進黨做好，但是民進黨上台後，台灣有那一刻是安寧的。
韓國瑜把矛頭指向馬英九，8年執政對不起這塊土地，提出的633政策沒有做到，國民黨如今受到嚴厲懲罰。
韓國瑜表示，很多人都說他很不錯，但因為他不會當選，所以不能把票選給他，這是什麼道理，明知道這個人是好的人， 卻不能選他。
韓國瑜呼籲國民黨要像司馬光，用磚頭把國民黨這一個醬缸文化及大老文化打破，在非常時期，要有非常挑戰，要選舉非平常的領袖，打破舊思維舊價植。
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