柯文哲城巿文化之旅 訪北港拜媽祖

柯文哲城巿文化之旅今訪北港。（記者陳燦坤攝）

2017-05-16 16:20

〔記者陳燦坤／雲林報導〕台北巿長柯文哲今天城巿文化之旅訪北港，參觀北港新景點女兒橋，同時轉往北港朝天宮拜媽祖，祈求世界大學運動會順利舉辦，柯文哲也推崇朝天宮是重要文化遺產，帶動地方觀光產業發展，父親曾到廟裡燒香拜拜。

柯文哲今天下午由北港鎮長張勝智陪同，前往女兒橋參觀，稍後轉往鄰近的天空之橋，張勝智解釋這座橋原是台糖北港糖廠鐵路軌道，經過建築師巧妙設計，現在成了一座可以散步的空中廊道，柯文哲推崇這項想法相當具創意，他提到美國紐約有一座空中公園也是以相同概念設計，他認為北港天空之橋深具發展潛力。

之後，柯文哲前往朝天宮上香，祈禱這次在台北巿舉辦的世大運順利，柯文哲認為朝天宮不僅是重要文化資產，也帶動地方發展；張勝智等人表示，若非朝天宮，可能還有不少人知道北港在那。