「823砲戰時...」 管仁健怒嗆郝龍斌「父子一起鬼扯」

郝龍斌曾多次分享，「823炮戰時期，每個禮拜媽媽都會帶著孩子們搭公車到國防部看傷亡名單，一路上心情特別緊張」的故事。（資料照，記者周敏鴻攝）

2017-05-16 17:03

〔即時新聞／綜合報導〕前台北市長郝龍斌近日接受週刊專訪時，分享了自己小時候，在823砲戰時期，每週都會跟著媽媽去國防部看傷亡名單上有沒有爸爸的名字。文史工作者管仁健在臉書上狠打臉郝龍斌、吐槽他「需要鬼扯成這樣嗎？」

郝龍斌2009年就曾說過類故事：「記得823炮戰時，我家住在新店鄉下，隔幾天母親就帶著我們坐公車到台北看傷亡名單。牽著母親的手，我能感受到她的緊張與害怕。當時我就發誓，長大後要照顧母親，不讓她再擔心害怕。」

管仁健PO文表示，「政壇上鬼扯的傢伙見多了，但父子一起來鬼扯，而且扯了一次又一次，這種臉皮比坦克車還厚的高級外省人就罕見了。不過只是6個老人家競選台灣外省老人會主席，需要鬼扯成這樣嗎？」

管仁健打臉郝龍斌：「拜託一下郝龍斌，你老爸郝柏村在1958年的砲戰時，已經是將軍了，還是小金門的師長，更是第一線的指揮官。最重要的是，你的媽媽郭婉華是國防部長郭寄嶠的侄女。在這種情形下，你老爸當時萬一戰死，軍方有可能不通知你們家嗎？」

此外，他也直指：「你們這些可恥的高級外省人，把老芋仔的悲哀，馬革裹屍後，家人也只能在傷亡名單裡尋尋覓覓的悲哀，乾坤大挪移到你們錦衣玉食的家裡。這種大將軍冒充老芋伯的鬼話，郝龍斌也能絲毫臉不紅氣不喘的講出來，而且一講再講，真不知是該佩服他的無知，還是驚訝他的無恥。」

文末，他狠酸郝龍斌：「拜託你下次鬼扯前，先找人幫你打個草稿。」