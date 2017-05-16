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郝龍斌：民進黨鬥垮國民黨 沒對手可永續執政

2017-05-16  16:10

〔記者蘇金鳳／台中報導〕國民黨黨主席候選人郝龍斌表示，國民黨若2020政權不取得，就會泡沫化，他更強調，蔡英文根本不在乎天怒人怨，邏輯很簡單，就是把國民黨鬥垮、鬥臭，沒有對手了，就可永續執政。

郝龍斌今天在國民黨台中市的政見發表會上表示，人民對民進黨失望，卻未對國民黨有期望，不能因為民進黨爛，就認為人民對國民黨就有期望，國民黨要改革，才有希望，只要國民黨對民進黨的不好政策，一次又一次的阻擋，民眾就會逐步恢復對國民黨信心，一旦信心到達五成，就可重返執政。

郝龍斌表示，對台灣無法前往WHA他感到難過，因為對台民進黨意識型態，堅持台獨主張，要跟中國這台大車對撞，受傷一定是台灣，台灣經不起撞。

郝龍斌強調，台灣應該把中國的威脅轉為朋友，更不應把當下的威脅激化成敵人，尤其當中國在亞投行和一帶一路上擴張其在區域及國際影響力時，台灣被排除在外的情況下，台灣的經貿將損失龐大商機。

郝龍斌進一步強調，國民黨的兩岸政策主張與核心思想就是捍衛中華民國，反對台獨，並堅持九二共識。而捍衛中華民國最有效的方式是透過大家的支持，讓國民黨2018勝選、2020重返執政，國民黨不能倒，台灣才會好。

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  • 郝龍斌說，民進黨只想鬥垮國民黨，沒有對手就可永續執政（記者蘇金鳳攝）

    郝龍斌說，民進黨只想鬥垮國民黨，沒有對手就可永續執政（記者蘇金鳳攝）

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相關關鍵字： 國民黨 國民黨主席 國民黨主席選舉 郝龍斌
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