印尼愛台灣咖啡紗 盼點石成金
〔記者羅倩宜／台北報導〕外貿協會今年啟動「新南向」，首次以台灣整體形象為主題的大型展覽「2017印尼台灣形象展」，14日在雅加達落幕。三天展期吸引印尼大型買主包括DIY賣場ACE Hardware、印尼第一大便利店Indomarket、美妝連鎖Century Healthcare、消費3C賣場Wellcomm等，安排472場媒合洽談會，貿協估計促成近2千萬美元商機。
「2017印尼台灣形象展」開展首日，印尼工業部、海洋事務部官員即對台廠以咖啡紗作機能服飾布料表示高度興趣。工業部總司長Mr. I Gusti Putu Suryawirawan指出，印尼為咖啡生産及消費大國，每年産生的大量咖啡渣均廢棄不用，若能再生利用，將有「垃圾變黃金」的高附加價值，符合印尼官方近年促進産業升級的政策方向。
印尼海洋事務部副部長Safri Burhanuddin熱愛登山活動，發現台廠製作的行動輔具，收折時是登山杖、一秒即可變身隨身座椅，認為相當實用。他表示，印尼充滿豐富雨林資源，是登山者的天堂，這類行動輔具對業餘玩家相當實用。
外貿協會指出，除印尼官方表達高度興趣，民間企業也在現場直接下單。數位天線品牌廠大通電子指出，此次台灣形象展的銷售績效，可比美雅加達最大型電腦展。吸盤掛勾製造商鐵碳公司，獲印尼電視購物及電商部門青睞；專營清真保健產品的逢興生技，則將與印尼藥妝連鎖品牌Century Healthcare展開合作。
除了商業交流，此次展會也促成教育合作。東海大學設置的印尼臺灣教育中心攤位，有不少印尼家長陪同子女前來，諮詢赴台升學管道。參展廠商督洋科技則透過經濟部的攬才計畫，現場媒合面試當地人才，準備拓展在印尼的業務。
另配合印尼「2045印尼智慧城市」的新政策，外貿協會在展期間辦理「Taiwan IoT Solution for Smart Living」為題的研討會，介紹臺灣IoT能量，代表性業者包括：宏碁、研華及威強電子等。
印尼台灣形象展落幕後，貿協今年將陸續於越南胡志明市（7月26日至28日）、菲律賓馬尼拉（9月29日至10月1日）、馬來西亞吉隆坡（11月9日至11日）辦理臺灣形象展。
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