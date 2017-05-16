洪秀柱：用和平協議終結兩岸敵對

2017-05-16 16:25

〔記者蘇金鳳／台中報導〕國民黨主席洪秀柱今天表示，年輕人為何放棄國民黨，是因為李登輝時任國民黨主席所帶來的黑金形象；而現在蔡英文又把國家搞得一塌糊塗，不但WHA無法參加，也阻斷前往中國參與一帶一路的機會，國民黨要給年輕人機會。強調要用和平協議，來終結兩岸敵對關係，來為民眾謀福利，深化九二共識。

國民黨今天在台中世貿中心舉辦黨主席政見發表會中彰投場，洪秀柱表示，國民黨主席的選舉，不是國民黨的家務事，會決定台灣未來的命運，政黨要有理念，要有論述，不能「今天是國民黨，明天是民進黨」，理念很重要，自從李登輝擔任國民黨主席之後，國民黨失去論述的能力，失去目標，失去理念。

洪秀柱強調，今天社會，國民黨的年輕人忘記創黨的精神及歷史，忘掉中華民國的歷史及國民黨在台灣的成績，「愛台灣」三字成為民進黨的專利，民進黨說的話就愛台，國民黨所說就是害台，國民黨自己不宣傳，因此立場便一起退，還一直跟著拜，人家說什麼就是什麼。

洪秀柱強調，民進黨沒有黨營事業，黨工人比國民黨少，卻能二次拿下政權，國民黨錢多、人多，有錢卻拿不到政權，很多人是「吃國民黨投給民進黨」，有錢卻失去政權、失去人心，人多錢多沒有用。

洪秀柱指出，年輕人最痛恨不公不義，要有公平舞台使其發揮，年輕人要求要有公平的制度，年輕人為何放棄國民黨而去，因年輕人印象中，只留著李登輝時任的黑金。洪秀柱表示，要培養年輕人，像英國王子到老了還接不了王位，因為女王九十幾歲，還未退位。

洪秀柱指出，蔣經國時代栽培很多年輕人，包括現在的吳敦義、連戰、吳伯雄、高育仁，蕭萬長皆是，幾十年來到現在國民黨培養了什麼人，找不到接班人，到處尋覓，現在要培訓年輕人，要給舞台。為了黨的發展，無法家大業大，因此要精簡人事。指有人竟說要把離職的黨工找回來，她知道改革是痛苦，不是為了連任而做這件事，即使票不給她，還是要做，至於年輕人為何放棄國民黨，是因為李登輝時任國民黨主席所帶來的黑金形象；而現在蔡英文又把國家搞得一塌糊塗，不但WHA無法參加，也阻斷前往中國參與一帶一路的機會，國民黨要給年輕人機會。

洪秀柱表示，兩岸被蔡英文搞成這樣，一步路無法進行，中國推一帶一路，很多國家都熱切參與，一帶一路是我們的市場，如今卻放棄如此大市場，斷送了年輕人的路。

對於兩岸關係，洪秀柱表示，一中跟統，都是按照中華民國憲法所規定 ，統一不是現在，只是一個目標，朝此目標走，讓國家有發展。她還表示，國民黨主席的選舉，不是國民黨的家務事，會決定台灣未來的命運，政黨要有理念，要有論述，不能「今天是國民黨，明天是民進黨」，理念很重要，自從李登輝擔任國民黨主席之後，國民黨失去論述的能力，失去目標，失去理念。