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今年1月1日至20日 國民黨證實確有大量入黨

2017-05-16  15:39

〔記者施曉光／台北報導〕由於有「反人頭綁樁行動聯盟」到地檢署告發，黨魁候選人洪秀柱陣營也質疑人頭黨員問題，引來其他黨魁候選人質疑黨中央審查人頭黨員不力，國民黨組發會主委張雅屏今日下午召開記者會指出，今年一月一日至二十日確實有大量入黨情形，佔去年一月一日以來入黨人數比例高達八十二．四五％，其中部分縣市的比例更超過九成。

面對各界質疑入黨審查不力，張雅屏表示，今年國民黨在組織精簡、人力不足的情況下，黨中央依相關規定及過去歷年辦理要點，完成各縣市黨部送來的入黨申請案件複核工作，他並坦承，現行相關法規確實有所疏漏，黨部也無從得知申請入黨者的意圖，因此法規確實有檢討精進的必要。

不過，他也強調，黨部依相關內規及中常會決議完成審查，並已努力克盡職責辦理，由於政黨與一般人民團體一樣，不具有公權力，無法判讀申請入黨者的動機，就申請入黨者的意願及態度進行審查。

張雅屏表示，這些新入黨員中，由同一介紹人介紹入黨的情況，確實有超過數百甚至上千人的情況，引起外界許多疑慮，審查過程由各級黨部依程序辦理，組發會在二月也曾做出樣態分析並向中常會報告，後來中常會決議移送六位黨主席擬參選人會議協商討論，後續再進行抽查，剔除四十九人。

他指出，當時媒體有許多繪聲繪影報導，甚至還有酒店妹集體入黨傳聞，但經查發現只有同一教育機構老師入黨，沒有酒店妹集體入黨情形，另一方面屏東縣有疑似雙重黨籍現象，但很可惜民進黨這次打破以往慣例，並未提供協助確認申請人是否具有民進黨籍。

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  • 國民黨組發會主委張雅屏指出，今年一月一日至二十日確實有大量入黨情形，佔去年一月一日以來入黨人數比例高達八十二．四五％。（記者施曉光攝）

    國民黨組發會主委張雅屏指出，今年一月一日至二十日確實有大量入黨情形，佔去年一月一日以來入黨人數比例高達八十二．四五％。（記者施曉光攝）

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