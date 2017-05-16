洪秀柱：國、民2黨間跑來跑去的人 沒有人格！
2017-05-16 15:11
〔記者張瑞楨／台中報導〕角逐連任的國民黨主席洪秀柱，今天於台中市東區富台與福聯新城拜票，意有所指說，民進黨再如何陷害，只要努力團結一心，國民黨就能站起來，「而不是今天你是國民黨，明天跑到民進黨，後天（認為）國民黨不錯，又回到國民黨」，她強調，「奇怪囉！這種人沒有人格，人格很重要，人格比人脈更重要」，不過，洪秀柱沒有具體指明，「這種人」是誰。
洪秀柱還針對黨務指出，民進黨黨工少，也沒有黨營事業，為什麼能執政？她強調，「（國民黨）有錢，政權一樣會喪失」，她說，國民黨失去思想精神與價值，丟掉了國父，拋棄了蔣公，忘記經國先生，讓年輕人印象中，「就是黑金國民黨的李登輝，以為國民黨跟黑金在一起」，她說，這場黨主席選舉，是要讓國民黨，回到過去李登輝時代的黑金國民黨年代？還是面向未來為下一代找希望？
洪秀柱說，她近期的黨務改革很艱辛，「家大業大的時代已經過去了」，必須要精簡人事，但卻會得罪人，多少黨工見到她很生氣，但如果不精簡人事，這個黨存活不下去，民進黨人少又沒有黨營事業，為什麼能執政，是「錢買不到人心，有錢，政權一樣會喪失」。
洪秀柱說，要想想自己失去什麼？國民黨失去自己的思想，失去精神，失去價值，「我們丟掉了國父（孫中山），拋棄了蔣公（蔣介石），忘記經國先生（蔣經國）」，讓年輕人印象，「就是黑金國民黨的李登輝，以為國民黨跟黑金在一起」。
她強調，這場黨主席選舉，是要回到過去李登輝時代的黑金國民黨年代？還是面向未來為下一代找希望？她說，自己無牽無掛且無私無我，「赤腳不怕穿西裝的人」，民進黨再如何陷害，只要努力團結一心，就能站起來。
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