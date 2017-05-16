擋沒有爭議法案 時力批藍營「等著被淘汰」

立法院院會今日僅開五分鐘，隨即又因杯葛宣布休息。（記者鄭鴻達攝）

2017-05-16 15:27

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨為阻擋「前瞻基礎建設特別條例草案」，今日持續以「文攻」的方式杯葛院會，但當中就連攸關民生的「處罰擋救護車的法案」，國民黨也照擋不誤，這讓時代力量立委徐永明痛批「國民黨玩過頭，等著被淘汰。」

立法院已累積近700個報告事項，但國民黨團仍以「對自己提出的異議再提異議」的方式進行杯葛。徐永明在臉書上寫到，國民黨杯葛院會已將近1個月，就連沒有爭議的法案都卡在院會無法宣讀，其中包括處罰阻擋救護車的法案都被擋，認為藍營阻礙社會發展卻毫無反省，「一點羞恥心都沒有」。

徐永明認為，國民黨的焦土策略，根本是把民眾授予的權力全部陪葬，諷刺全民只能看國民黨耍猴戲，「這隻猴子還自以為很厲害」，強調民眾心中都有一把尺，如此癱瘓國會、罔顧人民利益，「等著下次投票淘汰」。

徐永明要國民黨別把無腦衝撞當實質監督，並呼籲黨內存有一絲理性的委員好好思考，「別整黨被鷹派立委往死路帶，這樣真的值得嗎？」