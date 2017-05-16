洪秀柱：「我們就是中國人」

洪秀柱質疑另5位候選人，不敢講自己是中國人。（記者張瑞楨攝）

2017-05-16 14:09

〔記者張瑞楨／台中報導〕角逐連任的國民黨主席洪秀柱，今天中午拜訪台中市東區富台與福聯新城時指出，「我們就是中國人」，台灣人與中國人沒有衝突，例如廣東、福建、閩南人，也是中國人，蔣經國都說，他是台灣人也是中國人，另外5位候選人敢不敢講「我是台灣人，也是中國人」？不要提到蔣經國，就只會掉眼淚。

洪秀柱說，她參選理念就是堅持，「我在乎擔心的是民進黨整天說謊話，我們國民黨藍軍沒有人敢講真話」，愛台灣不是民進黨專利，國民黨不是只有賣台，藍軍忘掉中華民國憲法，不敢講憲法是一中憲法，就是一個中國，那個中國指的是中華民國，憲法規定兩岸未來是統一，「（國民黨）沒有人敢講統，講到統字，就好像被人家統去了」，也不是「你要被統，就去對岸住，不要讓我們倒霉」。

她說，「講統，你覺得我們能力還不夠，被統，你很害怕，台獨，根本做不到，你找死，才去找台獨」，那怎麼辦？要用心想一條路，兩岸要坐下來談，簽訂一個協約。

洪秀柱強調，我們要有國家與身分認同，不論是哪裡來的，都是台灣人，連外配也都是台灣人，「我們就是中國人」，為什麼講到中國人就怕死了，她認為台灣人與中國人沒有衝突，就如同你到福建去，福建的人自認是福建人，也是中國人，她認為中國不是共產黨的專利，也不等於共產黨。

她強調，連蔣經國都說自己是台灣人，也是中國人，現在6人選黨主席，其他5人敢不敢講蔣經國講的話？那5個人，敢不敢講「我是台灣人，也是中國人？」，不要提到蔣經國就流眼淚，卻不敢講蔣經國講的話。