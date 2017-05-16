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軍友社端節勞軍 今天去了愛國者飛彈營...

2017-05-16  14:18

〔記者羅添斌／台北報導〕端午佳節即將來臨，中華民國軍人之友社理事長李棟樑今日率敬軍團，代表社會及工商各界前往空軍飛彈631營、新北市憲兵隊敬軍，提前向官兵賀節。

飛彈631營就是愛國者飛彈營，擔任的是北部都會區的防空作戰任務，確保中樞安全。飛彈指揮部日前移編由空軍管轄，包括愛國者飛彈，天弓飛彈等部隊，也都是編在空軍旗下。

李理事長上午在空軍司令部政戰副主任余親文少將、憲兵指揮部指揮官許昌中將、政戰主任范輝坤少將及軍友社秘書長曾有福等人陪同下，前往空軍飛彈631營、新北市憲兵隊端節慰問，並致贈單位慰問金，向戰備無假期、勞苦功高的官兵弟兄姐妹們，表達誠摯感謝之意。

李理事長表示，飛彈營及憲兵隊官兵任務繁重，全天候備戰執勤非常辛苦，端節前來訪，希望將社會各界的感謝與關心轉達給官兵們知道。

「因為國軍在工作崗位上的犧牲、努力，民眾才能安心生活。」李理事長說，他上任以來，廣邀企業界投入敬軍的行列，希望透過敬軍團的慰訪，讓單位感受到各界的心意，軍友社會永遠做國軍的後盾。

「國軍為國人所付出的一切，大家都看在眼裡、放在心裡。」李理事長也預告，今年將循往例，配合軍人節系列活動，邀請國軍楷模餐敘，以及前往國外旅遊，更會特別增加偏遠、生活相對艱困的單位官兵名額，向弟兄姐妹們保家衛國、堅守崗位的辛勞與付出，表達最誠摯的敬意與關懷。

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  • 軍友社理事長李棟樑今天到飛彈631營端節勞軍。（圖：軍聞社提供）。

    軍友社理事長李棟樑今天到飛彈631營端節勞軍。（圖：軍聞社提供）。

  • 軍友社今到新北市憲兵隊端節勞軍。（圖：軍聞社提供）。

    軍友社今到新北市憲兵隊端節勞軍。（圖：軍聞社提供）。

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相關關鍵字： 勞軍 愛國者飛彈 端午節 軍友社
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