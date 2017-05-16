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吳敦義：中國國民黨不改名 要改性格

2017-05-16  14:07

〔記者蘇金鳳／台中報導〕國民黨今天在台中世貿中心舉辦中彰投區黨主席候選人的政見發表，前副總統吳敦義抽到第一位發言，他強調，中華民國體制不能隨便壓制，而中國國民黨不會改名，是「坐不改姓，行不改名」。

吳敦義表示，過去曾有人向他提出為何不能「三民主義統一中國」，他表示，當時兩岸有二個基礎推動兩岸和平，其中一個基礎就是「九二共識，一中各表」，另一個就是在中華民國憲法架構下，兩岸維持不統、不獨、不武現狀。

吳敦義強調，「統」現在有相當的難度，但「獨」絕對不可行，一旦中國也普偏實施三民主義，兩岸更為水乳交融，更能發揚中華文化。

吳敦義表示，有人說可以將中華民國適度改變政策或者將中國國民黨的名稱簡化，他強調，中華民國不能隨隨便便受到壓制，中國國民黨則是坐不改姓，行不改名。

不過，他認為中國國民黨要改性格，過去是溫良恭儉讓，但做為一個維護中華民國的政黨，中國國民黨要「當仁不讓」，民進黨不是打不敗，國民黨要發憤圖強。

至於黨員擔心國民黨無法團結，吳敦義則表示，團結很重要，連團結都不一定能贏，所以一定要團結。

吳敦義表示，2018、2020的選舉是有關連性，國民黨在2018的縣市長的席次要增加，議會議員的席次也要增加，而2020年就是「撥亂反正」，是國民黨的目標。

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  • 吳敦義表示，中華民國體制不能隨便壓制，中國國民黨則是「坐不改姓，行不改名」。（記者蘇金鳳攝）

    吳敦義表示，中華民國體制不能隨便壓制，中國國民黨則是「坐不改姓，行不改名」。（記者蘇金鳳攝）

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