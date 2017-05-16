垂楊大橋下互動投影2年多未啟用 議員批蚊子館設施

2017-05-16 13:50

〔記者王善嬿／嘉市報導〕嘉義市議會市政總質詢，議員蔡永泉、蔡榮豐指出，公道一高架橋垂楊大橋施作時，運用約4000萬元施作橋梁光雕（2500萬元），及橋下的互動投影設施（1500萬元），其中互動投影設施地點設置不當、至今2年多都沒啟用，痛罵根本是蚊子館設施、浪費公帑，且質疑設備與價格不等值，要求市政風處介入調查。

嘉義市長涂醒哲說，這的確有點誇張，已請相關單位研議，朝舉辦音樂會或移到室內場館使用等方法改進。

市交通觀光處長鄭君健表示，起初是搭配橋樑曲線跟造型設計有光雕設施，另規劃設置互動投影，讓橋下可辦音樂會、更有生氣，經費為公道一工程款標餘款施作，市府配合12%、約180萬，然而公道一完工後，橋下有番仔溝鐵路橋、番仔溝公園重建工程，延誤互動投影啟用時程，由於設在室外會受光害影響效果，研議將互動投影設施移至南興國中第二校區。

議員蔡永泉表示，互動投影設施外型如外星人飛行船，但設置地點不當，幾乎沒市民知道，完工後又無法啟用，設置該設施根本是錯誤的政策；蔡榮豐則以嘉縣高跟鞋光雕展為例，建議市府應多舉辦活動，打造成觀光景點。