蔡英文：前瞻少不了中鋼參與 期許當產業領頭羊

2017-05-16 13:31

〔記者洪臣宏／高雄報導〕總統蔡英文今天視察中鋼時指出，不論是5+2產業創新研發計畫，或是前瞻基礎建設，都少不了中鋼參與，中鋼已走過半世紀，「下個50年會更精彩」。

總統蔡英文在中鋼董事長翁朝棟引領下，聽取營運簡報，並進入第三冷軋廠參觀設備與產製流程，經濟部次長楊偉甫、國營會副主委吳豐盛及多位立委陪同。

蔡英文致詞時表示，每個人的生活裡面，小至文具，大到建築，都會使用中鋼的產品。「現階段，中鋼也跟台灣產業的升級轉型密不可分」。

她說，不論5+2產業、國防面向的潛艦國造，都需要中鋼的技術支援，綠能面向的離岸風電，也必須仰賴中鋼的產品和服務，在物聯網、生醫和航太的材料供應鏈之中，中鋼也有一席之地。

政府將啟動前瞻基礎建設，蔡英文表示，透過前瞻加強全國軌道系統的舖設和優化，帶動車輛產業的發展，少不了中鋼的參與，這都是中鋼的潛在市場。

除了鼓勵中鋼、肯定中鋼的經營成效，蔡英文更期許中鋼，把握景氣復甦以及市場擴張的這個時間點，扮演領頭羊，引導產業的走向和發展。

她期許中鋼持續投入資源從事研發，她說，在不同類別的產業當中，中鋼都是上游的關鍵角色，中鋼研發新技術、新材料的速度更快，台灣整體產業進步的速度就會更快，另外，中鋼在永續發展的領域，繼續作為企業的表率，同時進一步建立循環經濟規模。

針對鋼鐵業關切的轉爐石、爐碴問題，蔡英文表示，經濟部和公共工程委員會正在規劃，要把轉爐石、爐碴應用到道路建設等公共工程當中，已經進入試驗階段，產業廢棄物的再利用，會建立一套嚴謹的管理和驗證標準，讓社會大眾安心。