林智堅施政報告：找回竹竹苗核心城市地位
新竹市長林智堅今在市議會施政報告。（記者王駿杰攝）
〔記者王駿杰／新竹報導〕新竹市長林智堅今在市議會施政報告，端出重要建設藍圖與理念，包括新竹公園再生工程、漁人碼頭再造水域空間、兒童醫院招商、棒球場新建、新竹大車站計畫與輕軌路網；林智堅說，市府近兩年持續爭取中央經費投入建設，核定補助金額達51.47億元，要讓市民感受城市的改變與幸福感。
林智堅今天施政報告時，以「打造友善環境、經建發展、優質教育、創新施政、減壓生活」及「新竹公園再生、漁人碼頭再造、兒童醫院招商、棒球場新建、新竹大車站計畫與輕軌路網」為兩大主軸。
友善環境強調市府打造全長4公里的「新竹之森」，提供市民舒適林蔭步道；建置「全國第一座」由市民親自設計、種植、維護的食物森林；推動太陽光電「三箭齊發」，預計兩年內完成36所市立中小學設置太陽光電發電系統，預估每年平均發電量390萬度、減碳2千多公噸。
經建發展以陸續活化國有土地如樹林頭公園、錦華街停車場、將軍村圖書館園區；進行停車場改造計畫；陸續完成高峰路、大學路51巷拓寬、高峰路110巷新闢道路等道路工程，紓解竹科車流為主。優質教育部分，投入28億元新建關埔國小、華德福實驗學校；將市立體育館整建為國際級籃球場館等。
創新施政方面，自今年起實施「4大社福津貼速審速核」；全國首創於長照柑仔店和獨居老人家安裝「視訊任意門」；「無障礙微旅行」更滿足行動不便者出門旅行的心願。
另外，新竹公園再生工程投入近5億元，將重現麗池秀麗風貌、打造生態親水環境、營造日式庭園空間，營造舒適、特色水岸環境。
新竹漁人碼頭投入兩億6千萬元，目前已完成風箏賽場第一期工程，南寮運動公園、海濱復育工程、防風林暨親子遊戲區工程則在施工中，目前正規畫設計漁港直銷舊漁會改造工程。兒童醫院於今年2月24日已公告招商，目標在8月完成簽約。
新竹棒球場新建工程將更新內野觀眾席、調整球場燈柱及建置外野大螢幕，並整修外野觀眾席，亦將規劃地下停車場，配合周遭車位、配合交通動線，讓球賽期間交通維持順暢。
市府推動「新竹大車站計畫」，將連結前後站，縮小差距均衡都市發展。而新竹輕軌計畫自84年即著手規劃，歷任4任市長、共進行4次可行性評估，未來將串聯4大核心區域（竹北、高鐵、竹科、新竹市），打造「準時、安全、舒適」交通載具。
多數市議員肯定林智堅所提的建設藍圖，市議員吳國寶建議，新竹棒球場約有6千個觀眾席，目前地下停車場只有1層共3百個位子，能否再多挖一層解決停車問題？還有兒童醫院是否能如期簽約完成，都要求市府重視、研議。
市議員林耕仁則認為，竹市出現嚴重人口外移，可見生活機能不夠吸引人，希望市府團隊要了解民眾面臨的困境。市府則說，根據主計處統計，105年竹市遷入人口為2萬1千餘人，遷出為1萬9千7百餘人。
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